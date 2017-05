Chorus Aviation Inc. annonce l'élection de ses administrateurs







HALIFAX, le 13 mai 2017 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui les résultats du vote visant l'élection des administrateurs tenu lors de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires le 12 mai 2017.

Le nombre d'actions des actionnaires ayant voté en personne ou par procuration lors de l'assemblée totalisait 50 822 512 soit 41,60% des actions émises et en circulation de Chorus avec droit de vote. Les détenteurs du nombre requis d'actions ont voté en faveur de toutes les questions à l'ordre du jour. Huit candidats au conseil d'administration figuraient dans la circulaire de sollicitation de procurations de Chorus. Les résultats détaillés du scrutin se trouvent ci-dessous.

Candidats Votes en faveur % en faveur Abstention de votes % d'abstention Gary M. Collins 50 365 982 99,27% 371 230 0,73% Karen Cramm 50 071 654 98,69% 665 558 1,31% Richard D. Falconer 50 347 559 99,23% 389 653 0,77% R. Stephen Hannahs 50 199 415 98,94% 537 797 1,06% Sydney John Isaacs 50 291 118 99,12% 446 094 0,88% Richard H. McCoy 44 276 387 87,27% 6 460 825 12,73% Marie-Lucie Morin 50 295 355 99,13% 441 857 0,87% Joseph D. Randell 50 382 877 99,30% 354 335 0,70%

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Chorus est propriétaire de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion des parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Depuis 2009, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a récemment constitué Chorus Aviation Capital Corp., entreprise destinée à devenir l'un des plus importants fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux et de services de soutien du monde entier. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.ca.

