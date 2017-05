/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant la protection et la mise en valeur de l'église de Saint-Étienne à Beaumont/







SAINT-MALACHIE, QC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant la protection et la mise en valeur de l'église de Saint-Étienne, à Beaumont. M. David Christopher, maire de la municipalité, sera également présent.





Date : Le samedi 13 mai 2017 Heure : 10 h Lieu : Église de Saint-Étienne

60, chemin du Domaine

Beaumont (Québec) G0R 1C0





SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

