Avis aux médias - Visite du centre d'accueil et d'information de la Croix-Rouge à Pierrefonds-Roxboro

MONTRÉAL, le 13 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, accompagné du ministre de la sécurité publique et ministre responsable de la métropole, M. Martin Coiteux, et du maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, M. Dimitrios (Jim) Beis, invite les représentants des médias à un point de presse. Ce point de presse succèdera à une visite du centre d'accueil et d'information de la Croix-Rouge. Pour l'occasion, ils seront accompagnés de M. Bruno Lachance, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et coordonnateur de la Sécurité civile de l'agglomération de Montréal.

Date : Samedi le 13 mai



Heure : Midi



Lieu : 13 800 Boul. de Pierrefonds

(École secondaire Pierrefonds Comprehensive High School)

Pierrefonds



Note : L'entrée est située sur la rue Richmond. Le point de presse se fera sur le pallier à l'extérieur afin de respecter la confidentialité des sinistrés.

