/R E P R I S E -- Inivtation médias - Tournée média de la Grande Tournée du 375e de Montréal, ce samedi 13 mai, à 14h/

Première médiatique de L'Heure magique, du Cirque Éloize, remise au 20 mai, à 20h dans Outremont au parc Beaubien.

MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal convie les médias au parc Jean-Duceppe dans l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, ce samedi à 14h, afin de découvrir toute la richesse de la programmation de la Grande Tournée, mise en piste par le Cirque Éloize. Notez que la première médiatique de L'Heure magique, du Cirque Éloize, est remise le 20 mai, à 20h, au passage de la Grande Tournée dans Outremont (parc Beaubien).

Le prochain rendez-vous de la Grande Tournée sera les 19, 20 et 21 mai à Outremont, au parc Beaubien :

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375E ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com

