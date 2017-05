Plus que 100 jours!! Rejoignez le SALON VIRTUEL ÉDUCTOI, une vitrine crédible sur l'éducation, la formation et l'emploi.







Le Salon Virtuel Éductoi

SHERBROOKE, QC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ce salon réunit des acteurs du milieu de l'éducation et de la formation. C'est une solution efficace pour les visiteurs et les exposants. Il permet pour certains d'effectuer leur recherche de formation, d'établissements et de carrière et pour d'autres de recruter de nouveaux étudiants et de présenter leurs institutions.

Du 20 au 27 août 2017

En quelques clics, les participants pourront profiter pleinement de ce rassemblement, en visitant différents kiosques virtuels, en clavandant avec des exposants et en assistant à des conférences en ligne. Ils peuvent également consulter des fichiers audio, des vidéos et des documents pertinents.

Un événement écoresponsable

Un gain de temps, pas de déplacements, pas de transports. Une solution écologique où le zéro papier devient une réalité. Accessible en ligne, 8 jours, 24 heures sur 24 heures.

Accessible et interactif

Gratuit pour tous, le salon se veut être un carrefour d'information accessible virtuellement. Il propose une expérience virtuelle, conviviale et de qualité grâce à une interface simple d'utilisation et efficace. Tout comme dans un salon physique, les visiteurs qui se baladeront dans le salon virtuel pourront télécharger des vidéos, des brochures ou des promotions exclusives, participer à des concours, assister à des conférences et même interagir par conversation instantanée avec les exposants.

L'éducation tout au long de la vie

Le Salon Virtuel Éductoi vise à encourager la participation active des personnes en quêtes d'information scolaire et professionnelle et à contribuer à l'amélioration des conditions d'accès à l'information scolaire et professionnelle, d'accès à des ressources pour les choix programme et pour le développement de carrière.

Devenez Exposant

Pour connectivité globale sur une plate-forme simple d'utilisation, profitez pleinement de cet évènement. En tant qu'exposant, vous faites la force de cet événement virtuel. Réduisez vos coûts de promotion, recevez des statistiques détaillées, optimiser votre temps et soyez présent dans le monde entier.

Un kiosque virtuel inclut :

Choix du modèle

Personnalisation du kiosque

Logo dans les espaces virtuels

Installation du contenu numérique

Service clé-en-main

