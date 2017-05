Avis de rappel d'aliments - Rappel d'huîtres Gigas de marque Kelly Oysters en raison d'une toxine marine qui cause une intoxication par phycotoxine amnestique







OTTAWA, le 12 mai 2017 /CNW/ - DOM International Limited procède au rappel d'huîtres Gigas de marque Kelly Oysters en raison d'une toxine marine qui cause une intoxication par phycotoxine amnestique. Les consommateurs ne devraient pas consommer et les détaillants, les hôtels, les restaurants et les établissements ne devraient pas vendre, servir ou utiliser ce produit.

Le produit visé pourrait avoir été vendu par les détaillants aux endroits suivants en Ontario et au Québec pendant les périodes indiquées ci-dessous. Les consommateurs qui ne sont pas certains d'avoir acheté le produit visé devraient se renseigner auprès de leur détaillant. On recommande aux détaillants, les hôtels, restaurants et les établissements de vérifier l'étiquette des emballages d'huîtres ou de communiquer avec leur fournisseur afin de déterminer s'ils ont acheté le produit visé par cette mise en garde.

Nom du magasin Adresse Dates d'achat Daily Seafood 135, rue Blake, Toronto (Ontario) Du 8 mai au 12 mai, 2017, inclusivement Seacore Seafood / Seafood Depot 81, promenade Aviva Park, Vaughan (Ontario) Du 8 mai au 12 mai, 2017, inclusivement Diana's Seafood Delight 210, avenue Lawrence est, Toronto (Ontario) Du 8 mai au 12 mai, 2017, inclusivement Profishionals 153 avenue Mozart est, Montréal (Québec) Du 7 mai au 12 mai, 2017, inclusivement

Produit visé par le rappel

Marque Produit Format Codes Kelly Oysters « Gigas Oysters » 70-90 g 17-MA-05

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-le ou rapportez-le au magasin où il a été acheté.

L'acide domoïque est une biotoxine marine qui peut s'accumuler dans les mollusques comme les bivalves (myes, palourdes américaines, mactres, couteaux de l'Atlantique, pitots, moules, pétoncles entiers et huîtres). Il peut causer une intoxication par phycotoxine amnestique (IPA) chez les personnes qui consomment des mollusques ainsi contaminés. Les symptômes d'IPA vont des nausées, des vomissements et de la diarrhée à la diminution de la force musculaire, à la désorientation et à la perte de mémoire. Ils apparaissent habituellement entre une demi-heure et six heures après l'ingestion. Dans les cas extrêmes, l'issue peut être fatale.

Contexte

Ce rappel a été déclenché par l'entreprise. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché le produit faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n'a été signalé.

Renseignements supplémentaires

DOM International Limited : 416-265-3993

ACIA : www.inspection.gc.ca/contacteznous

