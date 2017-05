Des experts nationaux et internationaux participent à la poésie sur l'eau du Jiangsu et représentent le tourisme holistique à travers la photographie







Poésie sur l'eau de la province du Jiangsu - Lancement d'un concours international de photographie portant sur le tourisme holistique

Le 4 mai 2017, la conférence de presse « Poésie sur l'eau du Jiangsu - Concours international de photographie portant sur le tourisme holistique » a eu lieu à Yangzhou, dans la province du Jiangsu. Le concours repose sur la plateforme omni-médias qui fait autorité en la matière et l'équipe de communication professionnelle du Centre d'informations et des nouvelles de Xinhua (Agence Chine nouvelle) et sur les médias imprimés, médias destinés aux appareils mobiles, grands écrans à l'extérieur et autres plateformes qui leur sont subordonnés et qui seront axés sur le concours pendant tout le déroulement de celui-ci, afin de réussir la « communication portée au rang de phénomène » de l'image de tourisme du Jiangsu.

Ce concours se décline en quatre axes. Premièrement, la perspective internationale. Le concours va rassembler des travaux photographiques du monde entier. Deuxièmement, le tourisme holistique. Le concours va rassembler des travaux photographiques à l'échelle mondiale portant sur le paysage touristique de la province du Jiangsu, sa culture populaire, ses coutumes, ses spécialités, ses festivals de tourisme, etc. Troisièmement, les perspectives multiples. Le concours consiste en trois groupes principaux, à savoir appareil photo, téléphone mobile et drone. Quatrièmement, la plongée au coeur des sites pittoresques. Les circuits sur les sites pittoresques dans 13 des villes préfectorales et municipales du Jiangsu, effectués par des photographes chinois et étrangers, ont été lancés à la mi-avril.

Le concours invitera un panel consistant de membres du jury et un certain nombre d'experts en photographie, notamment Benjamin Brink, premier rédacteur d'images de l'Oregonian ; Carlos Spottorno, un photographe espagnol ; Zhu Xianmin, conseiller de l'association des photographes chinois ; Wang Dajun, vice-président de l'association des photographes du Jiangsu ; ShenYao, président de l'association des photographes du Jiangsu, entre autres. Le concours durera de mai à septembre 2017, et vous pouvez y jeter un oeil en cliquant sur le site web officiel (www.shuiyunjiangsu.com) ou sur le Wechat officiel (Water Charm Jiangsu Holistic Tourism). Les oeuvres primées seront exposées dans le monde entier, et pourraient se voir affichées sur grand écran au Times Square de New York et dans la galerie parisienne de l'agence de nouvelles de Xinhua.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.shuiyunjiangsu.com ou envoyer un courriel à wonderful_js@163.com

