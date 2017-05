Peak lance ses premières chaussures de course fabriquées par une imprimante 3D en Chine







PÉKIN, 13 mai 2017 /PRNewswire/ -- Le 8 mai 2017, Peak, la grande marque pour les sports professionnels, a sorti ses premières chaussures de course imprimées en 3D, « FUTURE I », à Pékin, en Chine, qui ont été vendues sur Tmall au prix de 1 299 RMB. Peak devient la troisième marque de sports à lancer et vendre des chaussures de course imprimées en 3D après Adidas et Under Armour.

Lors de la conférence de presse, Zhihua Xu, directeur général de Peak Sport, a déclaré : « Cette paire de chaussures fabriquées par une imprimante 3D est le dernier résultat de la stratégie d'innovation de Peak. Nous avons comme objectif de faire de Peak la marque de sports la plus internationale, professionnelle et novatrice de Chine. »

Les chaussures de course imprimées en 3D sont basées sur le modèle le plus populaire Peak FLY V, et s'appuient sur une technologie d'impression en 3D appliquée pour réussir l'innovation technologique. Les chaussures confortables et respirables sont fabriquées avec une structure de maillage spéciale comme semelle intérieure, qui utilise la technologie 3D, et la technologie de frittage sélectif par laser (FSL) forme les chaussures avec le polyuréthane thermoplastique (TPU) le plus élastique, qui garantit la légèreté et la flexibilité, et apporte également une extraordinaire et excellente expérience à quiconque les porte.

Peak possède cinq centres de recherche et développement à Pékin, Guangzhou, Quanzhou, Xiamen et Los Angeles, avec 200 professionnels talentueux en technologie et conception qui redoublent d'efforts dans la conception et l'innovation du produit. Peak s'est lancée dans la technologie d'impression 3D en 2013, ce qui constitue une dynamique considérable pour Peak. Au cours des 5 dernières années, Peak a utilisé la technologie d'impression en 3D pour produire des moules de chaussures, pour examiner minutieusement la qualité de la production de masse, pour fabriquer des moules de pieds imprimés en 3D destinés au joueur de la NBA, Dwight Howard, et l'entreprise a réalisé un design exclusif pour les moules de pieds des joueurs. S'appuyant sur la technologie d'impression en 3D, les chaussures de course « Longji » ont été récompensées par le premier prix lors du premier concours de design industriel en Chine.

« À l'avenir, Peak insistera sur la recherche en innovation technologique et proposera davantage de produits de sports plus professionnels pour répondre aux demandes du grand public et devenir la meilleure marque de sports », a déclaré Zhihua Xu, directeur général de Peak Sport.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/510748/Peak_3D_Printed_Shoes.jpg

