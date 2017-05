Conférence sur les politiques 2017 - « Tous ensemble, solidaires » et dévoilement du Monument canadien des métiers de la construction







OTTAWA, le 12 mai 2017 /CNW/ - Les Syndicats des métiers de la construction du Canada tiennent leur conférence annuelle les 15 et 16 mai 2017 à Gatineau, au Québec. La conférence se terminera avec le dévoilement très attendu du Monument canadien des métiers de la construction au parc Major's Hill, à Ottawa, en Ontario. Plus de 400 leaders de l'industrie de la construction et de syndicats et acheteurs de services de construction de partout au Canada et aux États-Unis assisteront à l'événement.

Les invités suivants s'adresseront aux participants de la conférence le lundi 15 mai, de 9 h à midi :

La grande chef de la nation innue, Anastasia Quepee

L'honorable Patty Hadju, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

L'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Alex Nuttall, député (Barrie - Springwater - Oro-Medonte)

Lundi 15 mai, de 13 h à 16 h:

John Greer et Duncan Patterson, artiste et architecte stagiaire responsables du Monument canadien des métiers de la construction

Au programme de la journée du mardi 16 mai de 9 h à midi :

Sean McGarvey, président, North American Building and Construction Trades

Mary Walsh

L'honorable Sergio Marchi, président et chef de la direction de l'Association canadienne de l'électricité

Conférenciers de l'industrie

Au programme pour la journée du mardi 16 mai, de 13 à 15 h :

L'honorable Hugh Segal, maître au Collège Massey

Daniel Blaikie, député (Elmwood - Transcona)

Lieu : Hilton Lac Leamy, Centre de conférence, Gatineau, Québec

Mardi 16 mai à 16 h

Dévoilement du Monument des métiers de la construction du Canada

Lieu : Emplacement du Monument des métiers de la construction au Canada, parc Major's Hill, Ottawa, Ontario

SOURCE Département des métiers de la construction, FAT-COI

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 20:14 et diffusé par :