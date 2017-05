Investissement dans l'opéra à Vancouver







Le gouvernement du Canada verse des fonds pour appuyer la Vancouver Opera Foundation

VANCOUVER, le 12 mai 2017 /CNW/ - Investir dans les arts et la culture aide à bâtir des communautés dynamiques, ce qui fait croître notre économie, crée de bons emplois pour la classe moyenne et permet à plus de Canadiens de se familiariser avec les arts de la scène.

L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une subvention de contrepartie de 1?077?694 dollars à la Vancouver Opera Foundation, à l'appui du Vancouver Opera. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Un investissement soutenu dans les arts et la culture permet aux Canadiens d'assister à des opéras, et aux artistes de mettre en valeur leur talent.

Le gouvernement du Canada octroie cette somme à la Vancouver Opera Foundation dans le cadre d'un programme de contrepartie qui s'ajoute aux efforts déployés par le Vancouver Opera pour amasser des fonds. Les programmes de contrepartie, comme le volet Incitatifs aux fonds de dotation du Fonds du Canada pour l'investissement en culture, encouragent les Canadiens des quatre coins du pays à faire des dons aux organismes artistiques professionnels, de sorte que les générations futures auront accès à des prestations artistiques et culturelles diversifiées.

Citations

«?Le gouvernement du Canada est fier de soutenir le Vancouver Opera par l'entremise de la Vancouver Opera Foundation. Notre gouvernement est heureux d'investir dans le secteur culturel du pays, créant ainsi de bons emplois pour la classe moyenne, renforçant l'économie et rendant les arts plus accessibles à tous les Canadiens.?»

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

«?Je suis ravie que l'on appuie ce programme. Grâce à la contribution égale de notre gouvernement qui s'ajoute aux dons que les entreprises et partenaires locaux ont versés dans le fonds de dotation de la Vancouver Opera Foundation, le Vancouver Opera pourra continuer à présenter des prestations extraordinaires à la population et aux visiteurs, ici au Vancouver Playhouse et ailleurs en ville.?»

- L'honorable Dre Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

«?Ce financement est extrêmement précieux pour nous, car il consolide la capacité de la fondation à accorder des subventions visant à soutenir des initiatives et des programmes clés offerts par le Vancouver Opera. Cet investissement du gouvernement du Canada arrive fort à propos pour le Vancouver Opera, puisque la saison en cours marque le lancement de son tout premier festival du printemps, dont le programme, particulièrement attrayant, comprend des prestations traditionnelles et contemporaines. Cette aide financière jouera un rôle déterminant dans la réussite et l'essor futur du festival.?»

- Mme Lis Welch, présidente, Vancouver Opera Foundation

Les faits en bref

La Vancouver Opera Foundation administre et distribue les fonds amassés pour soutenir les réalisations du Vancouver Opera sur scène et dans la communauté. Le Vancouver Opera est la deuxième compagnie d'opéra en importance au Canada. Il a acquis une renommée internationale grâce à ses productions sur scène de grande qualité et à ses programmes d'enseignement menant le peloton national. Chaque année, le Vancouver Opera a le plaisir d'accueillir plus de 75?000 spectateurs.

Compte tenu de cette dernière somme, la Vancouver Opera Foundation aura reçu au total plus de 5 millions de dollars par l'entremise du volet Incitatifs aux fonds de dotation depuis 2001.

Depuis 2001, le volet Incitatifs aux fonds de dotation a permis de remettre plus de 231 millions de dollars aux fonds de dotation de 217 organismes artistiques au Canada, tandis que le secteur privé a versé 298 millions de dollars, pour une somme totale excédant 529 millions de dollars.

En 2016-2017, le gouvernement du Canada a pu accorder près de 90 cents pour chaque dollar obtenu du secteur privé dans le cadre du volet Incitatifs aux fonds de dotation.

Liens connexes

Fonds du Canada pour l'investissement en culture http://canada.pch.gc.ca/fra/1455736439233/1455736789804 Volet Incitatifs aux fonds de dotation http://canada.pch.gc.ca/fra/1455743049866/1455743139990 Vancouver Opera https://www.vancouveropera.ca (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 20:30 et diffusé par :