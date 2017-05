Avis aux médias - Inondations printanières : Visite du centre d'accueil et d'information de la Croix-Rouge à Pierrefonds-Roxboro







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, le député de Robert-Baldwin et ministre des Finances, M. Carlos J. Leitão, le maire de la ville de Montréal, M. Denis Coderre et le maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, M. Dimitrios Jim Beis, rencontreront les sinistrés et les bénévoles au Centre d'accueil et d'information de la Croix-Rouge à Pierrefonds-Roxboro. Pour l'occasion, ils seront accompagnés du directeur du service incendie de Montréal et coordonnateur la Sécurité civile de l'agglomération de Montréal, M. Bruno Lachance.

À la suite de cette visite, les représentants des médias sont invités à une mêlée de presse qui se tiendra à l'extérieur.

DATE : Le samedi 13 mai 2017



HEURE : 12 h 00



LIEU : 13 800 boulevard de Pierrefonds

Montréal (Québec)

