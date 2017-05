Une métropole en mouvement et tournée vers l'avenir : près de 750 décideurs réunis autour de projets ambitieux et novateurs







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) a organisé ce vendredi une journée spéciale pour apprécier l'avenir de la métropole, à cinq jours du 375e anniversaire de Montréal. La CCMM en a profité pour réunir sous le thème de « Montréal en mouvement » ses deux forums annuels emblématiques, soit le Forum stratégique sur les grands projets de Montréal et le Forum stratégique sur le transport. Ces deux événements se sont déroulés en présence du ministre des Transports du Canada, l'honorable Marc Garneau, du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique du Québec et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux, du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec, M. Laurent Lessard, et du maire de Montréal, Denis Coderre.

Une nouvelle approche pour les grands projets

« Le Forum sur les grands projets a permis d'illustrer toute l'effervescence de la région métropolitaine. Les projets présentés à notre tribune, estimés à plus de 6 milliards de dollars, viendront façonner plusieurs secteurs du Grand Montréal, incluant son centre-ville, mais également Laval, Longueuil, Côte-des-Neiges et Outremont. Il est très stimulant de constater que le développement de Montréal passe par des projets multiusages, durables et basés sur le concept du transit-oriented development. Ils contribuent ainsi à insuffler à la métropole un dynamisme immobilier et économique axé sur la modernité », a affirmé M. Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

REM : un levier de développement incontournable

« Le Réseau électrique métropolitain est un projet ambitieux que la communauté d'affaires appuie sans réserve et qui contribuera au développement immobilier de la région métropolitaine. Nous sommes très heureux de constater qu'il représente une priorité pour les ministres Garneau et Lessard, comme ils l'ont tous deux rappelé à notre tribune. Tout doit être mis en oeuvre afin que son échéancier soit respecté. Encore aujourd'hui, nous avons pu constater à quel point le REM sera un levier structurant de développement pour la mobilité durable de la métropole, alors que les services d'autopartage, de vélo en libre-service et Téo Taxi, notamment, alignent leurs stratégies en fonction de son éventuel lancement », a énoncé Michel Leblanc.

Des déplacements urbains optimisés

« La congestion routière est un enjeu perpétuel dans la métropole et il est nécessaire de réfléchir à de nouvelles solutions. Lancé aujourd'hui, le projet-pilote où les employeurs s'engagent pour la mobilité durable est appelé à augmenter l'efficacité des déplacements dans la métropole en heure de pointe. De plus, avec la hausse des déplacements des véhicules lourds vers et à partir du Port de Montréal, il est essentiel d'améliorer à court terme le réseau routier à partir de la rue Notre-Dame. À cet effet, Montréal représenterait une formidable ville-test afin de mettre à l'essai différentes technologies d'électrification, de déplacements intelligents et d'autonomie dans les transports légers et lourds. Les conférenciers nous ont démontré que le transport autonome ne relève plus de la science-fiction et que nos lois et règlements doivent s'y adapter dès maintenant. Montréal ne peut pas se permettre de perdre sa position de tête mondiale en intelligence artificielle », a conclu M. Leblanc.

À propos du Forum stratégique sur les grands projets

Le Forum stratégique sur les grands projets de Montréal est organisé annuellement par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain depuis 2007 et en était à sa 11e édition. L'événement a été rendu possible grâce à la précieuse collaboration de notre commanditaire Or : le Fonds de solidarité FTQ; de notre commanditaire Argent : Montreal Gazette; ainsi que de notre commanditaire Bronze : Le Devoir.

À propos du Forum stratégique sur le transport

Le Forum stratégique sur le transport est organisé annuellement par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain depuis 2009 et en était à sa huitième édition. L'événement, présenté par le CN, a également été rendu possible grâce à la précieuse collaboration de nos commanditaires Or : le Fonds de solidarité FTQ et SNC-Lavalin; de notre commanditaire Argent : Montreal Gazette; ainsi que de nos commanditaires Bronze : les centres de gestion en déplacements MOBA et Voyagez Futé, Communauto et Le Devoir.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

