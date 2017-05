Alphinat annonce la prolongation de la date d'échéance des débentures de catégorie A et de catégorie B







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 mai 2017) -

Alphinat Inc. ("Alphinat") (TSX CROISSANCE:NPA) est heureux d'annoncer que les détenteurs de débentures de catégorie A et de catégorie B émises en 2013 et 2014 ont convenu de prolonger la date d'échéance des débentures du 17 septembre 2017. Les débentures continueront de porter intérêts à un taux de 10% l'an et maintenant seront remboursées sur une période de quatre ans, soit 20% au plus tard le 30 septembre 2017, 30% au plus tard le 30 septembre 2018, 20% au plus tard le 30 septembre 2019 et le solde au plus tard le 30 septembre 2020. Au 28 février 2017, le solde global du en vertu des débentures était de 1 059 072$, dont le montant de 587 858$ était dû à des initiés et 471 214$ aux non-initiés.

Le vice-président exécutif, chef de l'exploitation et chef des finances, Curtis Page, a commenté : « Nous sommes ravis de la confiance exprimée par les détenteurs de débentures en prolongeant l'échéance des débentures. La situation financière positive de Alphinat permet aux détenteurs de débentures de faire ce choix et d'accepter ce nouvel échéancier. C'est très positif pour la société et la permettra d'éviter de de voir son titre subir une dilution ».

L'impact de ce prolongement sur les états financiers de la société sera de reconnaitre 80% de cette débenture comme passif à long terme alors qu'aux états financiers intérimaires en date du 28 février 2017, la totalité de cette somme était enregistrée comme passif à court terme.

À propos d'Alphinat

Alphinat est l'éditeur de SmartGuide®, un outil de prochaine génération pour le développement rapide et le déploiement d'applications Web et Mobiles permettant aux organisations de maximiser la valeur de leurs systèmes internes. Les applications conçues avec SmartGuide® permettent aux organisations et aux gouvernements de mieux desservir leurs clients à moindre coût et dans des délais très courts.

Les secteurs Publics, de la Santé, des Banques et Assurances et des Télécommunications et autres peuvent bénéficier de la technologie SmartGuide® pour moderniser, automatiser et rentabiliser une multitude de processus d'affaires en réalisant de substantielles économies par rapport à des solutions sur mesure traditionnelles codées. Pour de plus amples renseignements sur Alphinat ou sa suite logicielle, veuillez visiter www.alphinat.com/fr.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait au rendement futur de la société, constituent des "énoncés prospectifs" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons le lecteur que ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entrainer des écarts importants entre les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la société et les résultats, le rendement ou les réalisations futurs décrits de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. De nombreux facteurs pourraient entrainer un écart considérable entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs; parmi eux, citons la capacité de la société à accroitre l'acceptation de ses produits sur le marché et à pénétrer de nouveaux marchés; l'existence de défauts ou de problèmes non décelés dans les produits de la société; l'aptitude de la société à gérer sa croissance; la capacité de la société à faire face à la concurrence; les obligations potentielles; le maintien des droits de propriété intellectuelle de la société et les litiges mettant en cause ces droits; la dépendance de la société envers le savoir-faire de son personnel clé; et l'accessibilité de la société à des capitaux suffisants pour financer ses besoins futurs. Voilà une liste non exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l'un de nos énoncés prospectifs. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indument aux énoncés prospectifs. Le présent avis s'applique expressément à tous les énoncés prospectifs écrits ou oraux attribuables à Alphinat ou à toute personne s'exprimant au nom de la société. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autres. Les risques et incertitudes relatifs à la société sont décrits plus en détail dans le rapport annuel de cette dernière.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

