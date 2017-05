Élections 2017 - Paul-Matthieu Grondin devient le prochain bâtonnier du Barreau du Québec







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le scrutin électronique du Barreau du Québec visant à élire le bâtonnier du Québec et quatre membres du Conseil d'administration de l'Ordre s'est clôturé à 16 h aujourd'hui. Voici les candidats qui ont été élus au suffrage ou par acclamation :

Candidat élu au poste de bâtonnier du Québec :

Me Paul-Matthieu Grondin

Candidats élus à un poste d'administrateur :

Me Antoine Aylwin du Barreau de Montréal

Me Normand Boucher du Barreau de Québec

Me Catherine Claveau du Barreau de Québec

Me Peggy Corbel Warolin du Barreau de l'Abitibi-Témiscamingue | Élue par acclamation

Me Maria Giustina Corsi du Barreau de Montréal

du Barreau de Montréal Me Claude Provencher du Barreau de Laval | Élu par acclamation

Un rapport officiel indiquant les résultats complets a été produit par la société Raymond Chabot Grant Thornton.

« Je félicite les candidats élus et leur souhaite des débats sereins, positifs et porteurs pour la mission première de notre Ordre, soit la protection du public », a déclaré la bâtonnière sortante, Me Claudia P. Prémont, Ad. E. Celle-ci a par ailleurs rappelé que ce scrutin est le second tenu par le Barreau depuis la mise en place de sa nouvelle gouvernance.

La cérémonie de la passation des pouvoirs au prochain bâtonnier aura lieu le 15 juin à Québec, lors des Journées du Barreau du Québec 2017, alors que la première réunion du prochain Conseil d'administration se tiendra le 22 juin 2017.

« Ce sont quelque 44,95 % des membres qui se sont prévalus de leur droit de vote. Je les remercie pour leur participation à la vie démocratique de notre ordre professionnel. Je remercie également les nouveaux élus pour leur engagement et tiens à assurer le nouveau Conseil d'administration de mon soutien pour la période de transition que nous abordons maintenant », souligne Me Prémont.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'Ordre professionnel de plus de 26 500 avocats et avocates. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs. Afin d'assurer la protection du public, le Barreau du Québec surveille l'exercice de la profession, fait la promotion de la primauté du droit, valorise la profession et soutient ses membres dans l'exercice du droit.

