La Société du parc Jean-Drapeau annonce des modifications à l'accès du circuit Gilles-Villeneuve pour l'été 2017







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) annonce aujourd'hui qu'elle apporte des modifications au plan d'accès du circuit Gilles-Villeneuve pour la période de fermeture prévue entre le 15 mai et le 4 septembre 2017. Précisons qu'au moment de l'annonce de la fermeture partielle le 21 avril dernier, la SPJD avait jugé, en fonction des informations techniques dont elle disposait de la part de ses fournisseurs et partenaires, qu'il était prudent et responsable de fermer le circuit considérant les travaux, la tenue d'une multitude d'activités, les opérations de montage et démontage sur l'île Notre-Dame, ainsi que le trajet modifié de la navette STM pour la Plage Jean-Doré.

Le circuit Gilles-Villeneuve sera donc accessible aux usagers pour 41 jours supplémentaires cet été au cours de la période de fermeture préalablement annoncée. Cette modification à l'horaire de fermeture est rendue possible grâce à une collaboration entre la SPJD et ses partenaires, et donne suite à une première rencontre du Comité aviseur paritaire sur la pratique du vélo au parc Jean-Drapeau. Ce comité a été mis sur pied à l'initiative de la Ville de Montréal et de la SPJD et est formé de Vélo Québec, la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes, Triathlon Québec, Parasport Québec, la STM et la Ville de Montréal.

Des corridors pour cyclistes, piétons et patineurs seront donc disponibles sur la presque totalité du circuit Gilles-Villeneuve pendant 41 jours non consécutifs au cours de l'été, en fonction des travaux et du calendrier de programmation. Veuillez noter que la Route verte sera aussi ouverte pour l'ensemble de la période estivale, à l'exception notamment d'une courte période à l'occasion du Grand Prix de Montréal. Le trajet de la STM pour la Plage sera également modifié selon les jours d'ouverture du circuit aux usagers. Tous les détails du calendrier d'ouverture sont disponibles au www.parcjeandrapeau.com.

Pour la première fois cette année, la SPJD doit composer avec une cohabitation extraordinaire sur le circuit entre travaux, véhicules de toutes sortes, usagers et activités, tout en honorant ses engagements. Ceci représente un défi logistique important afin d'assurer la sécurité de tous. Rappelons que plusieurs activités de l'été ont été déplacées sur l'île Notre-Dame en raison du chantier du Plan d'aménagement et de mise en valeur, qui débutera en juin sur l'île Sainte-Hélène.

La collaboration se poursuivra entre la SPJD, la Ville de Montréal, la STM et les fédérations sportives dans le cadre du comité aviseur paritaire, qui continuera de se réunir au cours des prochains mois afin de favoriser une utilisation sécuritaire de la piste et de travailler à améliorer l'expérience pour tous les usagers.

La SPJD tient à rappeler l'importance pour tous les utilisateurs du circuit Gilles-Villeneuve, de faire preuve de prudence sur la piste, particulièrement cette année avec le rétrécissement de certains corridors, et la cohabitation avec les véhicules.

