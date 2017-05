Réfection du pont d'étagement de la route 343 à Saint-Sulpice - Fermeture temporaire de la Route verte







LAVAL, QC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les cyclistes et les piétons se déplaçant sur le pont d'étagement de la route 343 (montée de Saint-Sulpice), au-dessus de l'autoroute 40, de la fermeture temporaire de la Route verte sur la structure. Un chemin de détour sera mis en place au cours des prochaines semaines et un nouveau communiqué sera émis afin d'informer les usagers.

À noter qu'actuellement, la largeur des accotements ainsi que la hauteur des parapets ne permettent pas aux cyclistes et aux piétons de se déplacer de façon sécuritaire sur le pont d'étagement. Le Ministère est conscient des inconvénients que causera cette fermeture et remercie les cyclistes et les piétons de leur compréhension.

Rappelons que le 28 juin 2016, un véhicule lourd a percuté la structure causant des dommages importants. À la suite de l'évènement, la réalisation de travaux de sécurisation avait entraîné la fermeture du pont d'étagement en direction sud. Une seconde phase, prévue cet été, sera nécessaire au parachèvement des travaux.

De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

