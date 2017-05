La candidate au bâtonnat Lu Chan Khuong, remercie ses supporters







QUÉBEC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Me Khuong a tenu à remercier la cinquantaine d'avocates et avocats qui ont milité avec passion et acharnement pour qu'elle accède à nouveau à la plus prestigieuse fonction du Barreau.

Ceux-ci proviennent de toutes les régions du Québec et de tous les secteurs professionnels, Juristes de l'État, Aide juridique, pratique privée, corporatif et entreprise, recherche et enseignement.

« Je tiens à féliciter le nouveau bâtonnier, Me Paul-Matthieu Grondin, qui a mené une campagne courageuse. Je lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions » de conclure Me Khuong.

