Fiera Capital confirme la dissolution du Fonds de fiducie de placement immobilier nord-américain







MONTRÉAL et TORONTO, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (le « gestionnaire »), gestionnaire du Fonds de fiducie de placement immobilier nord-américain (le « Fonds ») (TSX : NRF.UN), a confirmé aujourd'hui, comme il l'avait déjà annoncé, qu'elle fermera le Fonds aux environs du 29 mai 2017 (la « date de dissolution »).

Comme il est indiqué dans la déclaration de fiducie du Fonds, le Fonds n'a pas de date de dissolution déterminée, mais le gestionnaire peut dissoudre le Fonds sans l'approbation des porteurs de parts s'il estime qu'il n'est plus judicieux sur le plan économique d'en maintenir l'existence ou qu'il serait dans l'intérêt du Fonds de le dissoudre. Compte tenu de la taille actuelle du Fonds et de ses dépenses connexes et de la date de rachat annuel à venir, le gestionnaire a établi qu'il est dans l'intérêt des porteurs de parts du Fonds de dissoudre le Fonds avant la date de rachat annuel. Après le règlement ou la constitution d'une provision au titre du règlement de l'ensemble des dettes du Fonds, l'actif net du Fonds sera distribué proportionnellement aux porteurs de parts du Fonds, et le Fonds sera dissous.

Il est prévu que les parts du Fonds seront radiées de la cote de la TSX vers le 23 mai 2017. Comme la date de dissolution tombe avant la date de rachat annuel, il n'y aura pas de rachat annuel pour le Fonds en 2017 puisque toutes les parts seront rachetées à la date de dissolution.

À propos de Corporation Fiera Capital

