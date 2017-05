Centres d'injection supervisée - « Je suis contente que ces projets nécessaires puissent maintenant voir le jour » - Manon Massé







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - La député de Sainte-Marie-Saint-Jacques salue la décision du gouvernement fédéral d'accorder l'approbation finale aux centres d'injection supervisées.

« Je suis très contente que les services d'injection supervisée puissent enfin voir le jour. Ce modèle qui a fait ses preuves ailleurs est un service dont Montréal a urgemment besoin pour assurer le bien-être d'une population parmi les plus vulnérables. Je tiens également à saluer les années de travail acharné de Cactus, Spectre de rue, L'Anonyme et Dopamine, les organismes qui sont porteurs de ces projets. Leur travail auprès des personnes marginalisées est indispensable et je suis fière d'avoir pu faire ma part pour soutenir leur approche basée sur la santé publique et les meilleures pratiques. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 16:56 et diffusé par :