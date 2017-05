YUL Condominiums et 7 organismes de la communauté asiatique québécoise se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés touchés par les inondations au Québec







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la campagne de financement organisée par la Croix-Rouge canadienne au profit des milliers de sinistrés touchés par les inondations, YUL Condominiums, en collaboration avec l'Association Chao Chow du Québec, l'Association des Chinois du Cambodge du Canada, l'Association des ainés chinois de Montréal, le Gansu Association du Canada, le Service de famille chinoise du Grand Montréal, le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud et le Centre de Services aux Chinois d'Outre-Mer à Montréal, invite les Québécois à faire preuve de générosité.

Du 15 au 25 mai, YUL Condominiums s'engage à remettre un montant équivalent aux dons qu'elle aura récoltés pour la Croix-Rouge canadienne jusqu'à concurrence de 100 000 $ dans le cadre d'une campagne YUL-Croix-Rouge. La population est invitée à faire un don sur une page spéciale YUL du site web de la Croix-Rouge et lors d'une collecte qui se tiendra le vendredi 19 mai prochain de 16 h à 19 h au centre de présentation YUL, situé au 1400, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, lors d'un événement ouvert à tous où seront offerts des rafraîchissements.

« Toute l'équipe de YUL Condominiums et la communauté asiatique québécoise tiennent à exprimer leur soutien à leurs concitoyens du Québec touchées de près ou de loin par les inondations printanières. Nous sommes de tout coeur avec vous en ces temps difficiles. », a déclaré Kheng Ly, président et chef de la direction du Groupe Brivia et de YUL Condominiums.

À propos de YUL Condominiums

YUL Condominiums Inc. est un nouveau projet de condominiums et de maisons de ville situé au centre-ville de Montréal et codéveloppé par le Groupe Brivia et le Groupe Tianco. Il comprend deux tours de 38 étages comptant plus de 800 unités et 17 maisons de ville. YUL Condominiums croit à l'importance de soutenir les communautés et de venir en aide aux plus démunis.

www.croixrouge.ca/yulcondos/inondationsqc

