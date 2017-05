Air Canada collabore avec la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux collectivités victimes des inondations au Québec et ailleurs au Canada ; la Fondation Air Canada fait un don de 50 000 $ à l'intention des sinistrés







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration de la Fondation Air Canada a approuvé un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne en soutien aux efforts de secours des personnes directement touchées par les inondations sans précédent de 2017 (25 000 $ pour les sinistrés des inondations printanières au Québec et 25 000 $ pour les sinistrés des inondations printanières en général).

Les fonds permettront à la Croix-Rouge canadienne de venir en aide aux sinistrés en leur fournissant de l'aide alimentaire d'urgence, des vêtements, l'hébergement, des services personnels et d'autres choses indispensables pour contribuer à leur rétablissement.

« Air Canada et la Fondation Air Canada sont depuis longtemps des chefs de file des efforts humanitaires, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Chaque fois qu'un désastre se produit quelque part dans le monde, en particulier dans les collectivités où nos employés vivent et travaillent, les membres de la famille Air Canada s'unissent pour apporter leur aide. Je suis fier de les voir se regrouper pour venir en aide aux collectivités dans le besoin. »

Plus tôt cette semaine, Air Canada a transporté près de 56 000 sacs de sable vides sur 14 palettes pesant au total 3 800 kilogrammes. À leur arrivée à Montréal, ces sacs en provenance de Moose Jaw ont rapidement été acheminés par camion à L'Île-Bizard, une des collectivités de la région montréalaise durement frappées par les inondations. Nous encourageons les employés et les membres de la communauté à faire un don au Fonds de secours de leur choix pour les inondations printanières en allant sur le site Web de la Croix-Rouge canadienne www.croixrouge.ca/FondationAirCanada/inondationsqc

www.croixrouge.ca/FondationAirCanada

« Qu'il s'agisse d'exploiter des vols de secours pour transporter des marchandises d'urgence, d'aider les organisations non gouvernementales à atteindre les régions affectées ou de recueillir des fonds, notre mission demeure la même : venir en aide aux collectivités en période de désastre de conclure Monsieur Rovinescu. »

Au fil des ans, Air Canada a noué des partenariats avec des organisations non gouvernementales pour appuyer les efforts de secours, notamment à la suite des feux de forêt en Alberta, du séisme au Népal, du typhon Haiyan aux Philippines, du déraillement ferroviaire à Lac-Mégantic, du séisme à Haïti, de l'ouragan Katrina à La Nouvelle-Orléans et du tsunami de 2005 dans le sud-est de l'Asie, ainsi qu'en Syrie, pour ne donner que quelques exemples

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre à la fois un soutien financier et de l'aide en nature, par l'intermédiaire de son service d'assistance aux voyageurs, à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Les principaux programmes comprennent le Programme de transport hospitalier, qui donne des milles Aéroplan à des hôpitaux pédiatriques canadiens afin que des enfants puissent obtenir un traitement médical non disponible chez eux, et le programme Véritable Implication Personnelle, qui reconnaît la participation d'employés d'Air Canada aux activités d'organismes de leurs collectivités locales en remettant des billets d'avion aux oeuvres caritatives dûment enregistrées, en appui à leurs activités de collecte de fonds. En collaboration avec la compagnie aérienne, la Fondation participe aussi directement aux activités de collecte de fonds, notamment par le programme Chaque sou compte, qui encourage les clients à faire don de leur petite monnaie à bord des avions ou à l'aéroport. De plus, la Fondation offre un soutien constant à d'importantes causes liées à la santé dont bénéficient les Canadiens et participe activement à des activités d'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, veuillez visiter le site www.aircanada.com/fondation ou consulter en ligne le rapport de développement durable 2015 : Citoyens du monde, à l'adresse www.aircanada.com/fr/about/corp_sustainability.html.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, pour plus de 200 aéroports répartis sur 6 continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 45 millions de passagers en 2016. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 57 aux États-Unis et 91 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star AllianceMD, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 300 aéroports dans 190 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com, suivez @AirCanada dans Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 16:18 et diffusé par :