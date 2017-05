Travaux de l'autoroute 25 entre les kilomètres 44 et 45 à Saint-Roch-Ouest - Les travaux se poursuivent







QUÉBEC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route que les travaux de reconstruction des ponceaux situés sous l'autoroute 25 cheminent malgré les conditions difficiles imposées par la crue printanière.

La conception des plans est maintenant très avancée et permettra aux équipes de travailler selon l'horaire en continu qui prévoit un rythme de croisière accéléré (20 heures sur 24). Des analyses de forages ont étés réalisées et des travaux de retrait de débris ont été complétés. Le nouveau ponceau qui sera installé sous l'autoroute 25 aura un diamètre de 3,3 mètres et sera d'une longueur de 120 mètres, ce qui augmentera la capacité du débit.

Harmonisation des déplacements

Aussi, dans les prochaines semaines, les travaux dans les champs débuteront et les agriculteurs et usagers de la route seront invités à harmoniser leurs déplacements. En collaboration avec l'Union des producteurs agricoles, des périodes d'achalandage ont été déterminées pendant lesquelles il sera demandé aux agriculteurs de minimiser l'utilisation du chemin de détour en direction sud (la route Saint-Philippe, le rang de la Rivière Sud et le rang du Ruisseau-des-Anges).

En matinée, entre 6 h et 8 h

(Affluence de véhicules particulièrement importante)

En fin de journée, entre 16 h et 18 h

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports remercie ses partenaires et les usagers de la route de leur compréhension et leur patience. Ce chantier réalisé en continu permet d'accélérer les délais réguliers afin de minimiser les répercussions.

