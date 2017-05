Cansel/SolidCAD étend sa présence dans le Canada atlantique avec l'acquisition de l'entreprise Atlantic CAD Solutions Inc.







VANCOUVER, le 12 mai 2017 /CNW/ - Cansel, un fournisseur de solutions innovatrices dans les marchés de l'ingénierie, l'arpentage, la construction, l'architecture, les services gouvernementaux et le domaine de l'impression, a annoncé l'acquisition de l'entreprise Atlantic CAD Solutions Inc. ainsi que l'intégration de celle-ci au sein des opérations existantes de Cansel/SolidCAD.

Établie à Hanwell, au Nouveau-Brunswick, et fondée en 2005, la compagnie Atlantic CAD Solutions Inc. est un développeur agréé Autodesk, un partenaire Microsoft pour petites entreprises, ainsi qu'un revendeur Lumion. Ce fournisseur de services Autodesk de longue date offre à ses clients répartis à travers le Canada des produits et des services permettant de concevoir, de développer, de déployer et d'intégrer les solutions logicielles Autodesk pour l'architecture, la conception mécanique et électrique, le génie civil, l'infrastructure, le secteur manufacturier et le domaine des systèmes d'information géographique (SIG).

En juillet 2015, Cansel a annoncé la fusion de sa division Autodesk en Ontario avec les opérations de SolidCAD Solutions, un Partenaire Platinum Autodesk spécialisé dans les solutions pour les industries du bâtiment, du génie civil, de la transformation et de l'énergie, ainsi que de la fabrication. Combinant toutes ses opérations Autodesk sous le nom de Cansel/SolidCAD et dans une seule organisation représente une évolution majeure pour Cansel, réunissant une importante équipe de professionnels disposant de plus de 35 années d'expérience et de connaissances dans l'industrie, tout cela au profit de notre clientèle partout au Canada.

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Atlantic CAD Solutions Inc. au sein de l'équipe Cansel/SolidCAD. Cette transaction fournit aux clients d'Atlantic CAD Solutions une gamme plus large de produits et de services à l'échelle nationale et dans les deux langues », a affirmé Stephen Fletcher, Vice-président de Cansel. « Cette initiative s'aligne également avec notre stratégie visant à positionner Cansel/SolidCAD comme chef de file du marché canadien en développant nos activités Autodesk dans toutes les régions. »

Monsieur Michel Beaulieu, Président/PDG d'Atlantic CAD Solutions a déclaré : « Je me réjouis de ce nouveau partenariat avec Cansel/SolidCAD. Cette annonce reflète la mission conjointe d'Atlantic CAD Solutions et de Cansel/SolidCAD visant à assurer aux clients l'accès à un plus grand nombre de spécialistes d'applications, ainsi que la possibilité d'acquérir de nouveaux produits personnalisés, tels que celui permettant la conversion de fichiers RVT vers DWG pour Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ou encore celui regroupant des normes CAO pour le Ministère de la Défense nationale. Nous avons choisi Cansel/SolidCAD en raison non seulement de la similitude de nos philosophies d'entreprise, mais aussi d'une passion commune de servir qu'Atlantic CAD Solutions a cultivée tout au long de ses 12 années d'existence. La clientèle d'Atlantic CAD Solutions continuera de jouir, sans interruption, des niveaux de service inégalés auxquels on l'a habituée, puisque tous les membres de l'équipe existante feront partie du nouveau bureau de Cansel/SolidCAD à Hanwell. Je suis certain qu'avec notre expertise combinée nous pourrons exercer un impact majeur dans l'Est du Canada alors que se poursuit la croissance économique dans les quatre provinces de l'Atlantique. »

À propos de Cansel

Depuis plus de 50 ans, Cansel est au service des organisations dans les domaines de l'ingénierie, l'arpentage, la construction, l'exploitation minière, l'architecture, le secteur manufacturier, l'impression, les services publics, la foresterie et les gouvernements en leur fournissant les outils de mesure, d'analyse, de conception et de réalisation pour une efficacité et rentabilité accrues. Notre équipe nationale de professionnels sait intégrer logiciels, instrumentation et services de consultation pour vous offrir des solutions sur mesure vous aidant à maximiser votre productivité de la conception à la réalisation. www.cansel.ca

À propos d'Atlantic CAD Solutions Inc.

Fondée en 2005, la société Atlantic CAD Solutions Inc. est un chef de file global en matière d'intégration de systèmes pour des applications personnalisées, ainsi qu'un fournisseur de services de formation sur mesure pour les plateformes logicielles Autodesk. La compagnie offre ses services au Canada et aux États-Unis et détient une expertise approfondie dans les domaines de l'ingénierie, l'architecture et la cartographie (CAO/BIM/SIG). Ses partenaires incluent Autodesk, Act-3d (Lumion), Global eTraining, ACS Software (AutoEDMS) et Microsoft pour n'en nommer que quelques-uns. www.atlantic-cad.com

SOURCE Cansel

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 16:00 et diffusé par :