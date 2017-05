Projet Montréal veut faciliter le déploiement des réservistes des Forces armées canadiennes employés de la Ville







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Projet Montréal estime que la Ville devrait faire preuve de davantage de souplesse envers ses employés membres des réservistes des Forces armées canadiennes. Le conseiller du district de Desmarchais-Crawford, Sterling Downey, estime que la Ville de Montréal devrait se doter d'une politique en matière de congé pour service militaire.



« Plusieurs réservistes, hommes et femmes, travaillent présentement à la Ville de Montréal. Nous le voyons avec les inondations qui affectent les collectivités riveraines de partout au Québec, le travail des réservistes est essentiel pour venir en aide aux autorités civiles qui ne peuvent gérer les phénomènes climatiques extrêmes seules. Nous savons par ailleurs que ces catastrophes naturelles se multiplieront en raison des changements climatiques. Cela justifie d'autant plus l'urgence d'agir », a affirmé Sterling Downey.



Les réservistes doivent se soumettre à un entraînement et à une formation continue afin de demeurer opérationnels, ce qui entre souvent en conflit avec leur carrière. Plusieurs Villes canadiennes, dont Toronto, Hamilton, Edmonton, Calgary et Moncton, ont d'ailleurs adopté, au cours des dernières années, une politique en matière de congé pour service militaire.



« Les employés de la Ville de Montréal ne devraient pas avoir à faire une croix sur leur poste au sein des réservistes des Forces armées canadiennes simplement parce que l'administration n'a pas cru bon adopter une politique en matière de congé pour service militaire. La Ville doit reconnaître le rôle essentiel que jouent les réservistes et leur permettre de poursuivre leur entraînement et leur formation sans nuire à leur carrière au sein de l'appareil municipal », a conclu Sterling Downey.

