Groupe HNZ inc. annonce les résultats de l'assemblée des actionnaires







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW/ - Groupe HNZ inc. (TSX: HNZ) (la « société »), fournisseur international de transport par hélicoptère et de services de soutien connexes, annonce les résultats des questions soumises à un vote à l'assemblée annuelle et extraordinaire (l'« assemblée ») des actionnaires de la société (les « actionnaires ») tenue aujourd'hui.

Élection des administrateurs

À l'assemblée, les actionnaires ont élu les six candidats aux postes d'administrateurs nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 5 avril 2017 (la « circulaire ») comme administrateurs de la société (les « administrateurs »). Chaque candidat était un administrateur en fonction. Chaque administrateur demeurera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires ou jusqu'à l'élection de son successeur, à moins que l'administrateur ne démissionne ou que son poste ne devienne vacant. Les administrateurs siégeront également à titre d'administrateurs d'Hélicoptères Canadiens Limitée, société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et principale filiale en exploitation de la société. Le rapport des scrutateurs à l'assemblée fait état des résultats suivants :

Nom Voix exprimées

POUR % des voix

exprimées POUR Voix ayant fait

l'objet d'une

abstention % des voix ayant

fait l'objet d'une

abstention Don Wall 9 598 113 99,81 % 18 416 0,19 % Randall J. Findlay 9 596 514 99,79 % 20 015 0,21 % Mathieu Gauvin 9 597 354 99,80 % 19 175 0,20 % Carmen Richard Loberg 9 590 388 99,73 % 26 141 0,27 % Larry Murphy 9 596 964 99,80 % 19 565 0,20 % Larry M. Pollock 9 597 608 99,80 % 18 921 0,20 %

Des renseignements supplémentaires concernant les administrateurs se trouvent dans la circulaire, laquelle a été postée aux actionnaires dans le cadre de l'assemblée et peut être consultée dans SEDAR ( www.sedar.com ) .

Nomination de l'auditeur

Le mandat d'Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables agréés, en qualité d'auditeur de la société a été renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur soit nommé et les administrateurs ont été autorisés à fixer sa rémunération. Le rapport des scrutateurs à l'assemblée fait état des résultats suivants :

Voix exprimées

POUR % des voix

exprimées POUR Voix ayant fait

l'objet d'une

abstention % des voix ayant

fait l'objet d'une

abstention 9 616 933 99,98 % 2 353 0,02 %

Résolution visant la reconfirmation du régime de droits des actionnaires

Une résolution, dans la forme reproduite à la page 6 de la circulaire, a été adoptée pour reconfirmer le régime de droits des actionnaires de la société, en sa version modifiée (le « régime de droits des actionnaires »). Le régime de droits des actionnaires avait déjà été approuvé par les actionnaires de la société le 17 juin 2010 et reconfirmé le 14 mai 2014. Le rapport des scrutateurs à l'assemblée fait état des résultats suivants :

Voix exprimées

POUR % des voix

exprimées POUR Voix exprimées

contre % des voix

exprimées contre 9 506 334 98,85 % 110 195 1,15 %

Résolution visant l'approbation du régime d'options d'achat d'actions

Une motion modifiant la résolution reproduite à la page 7 de la circulaire a été adoptée pour réduire le nombre maximum d'actions pouvant être visées par des options aux termes du régime d'options d'achat d'actions à 650 157, soit environ 5 % des actions ordinaires et des actions avec droit de vote variable émises et en circulation de la société, plutôt que le maximum de 10 % initialement proposé. La résolution, dans sa version modifiée, a été adoptée pour approuver le régime d'options d'achat d'actions de la société. Le rapport des scrutateurs à l'assemblée fait état des résultats suivants :

Voix exprimées

POUR % des voix

exprimées POUR Voix exprimées

contre % des voix

exprimées contre 8 315 409 86,47 % 1 301 120 13,53 %

AU SUJET DE GROUPE HNZ INC.

Groupe HNZ inc. est un fournisseur international de transport par hélicoptère et de services de soutien connexes dont l'exploitation s'étend au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Antarctique, aux États-Unis et en Asie du Sud?Est.. La société exploite plus de 115 hélicoptères au soutien d'activités d'affrètement extracôtières et côtières sous différentes marques. Les services d'affrètement extracôtiers sont offerts sous la marque Norsk en Norvège et sous la marque HNZ ailleurs dans le monde, alors que les services d'affrètement côtiers sont offerts sous la marque Hélicoptères Canadiens au Canada, la marque Acasta dans le Nord canadien et la marque HNZ en Asie-Pacifique et en Antarctique. Les clients se composent de sociétés multinationales et d'organismes gouvernementaux, notamment dans les secteurs des activités pétrolières et gazières extracôtières et côtières, de l'exploration minière, du soutien militaire, de l'hydroélectricité et des services publics, de la gestion forestière, de la construction, ainsi que des services d'ambulances aériennes et de soutien aux missions de recherche et de sauvetage. En plus des services de transport par hélicoptère, la société offre des services accessoires, notamment des services de réparation et de maintenance à des tierces parties et de la formation avancée au pilotage par le centre d'entraînement reconnu internationalement « HNZ Topflight » situé à Penticton en Colombie?Britannique. La société a son siège social près de Montréal, au Canada, et emploie environ 600 personnes dans 37 emplacements dans le monde.

SOURCE HNZ Group Inc.

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 15:11 et diffusé par :