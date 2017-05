Nouvelle SQRI 2017-2022 : « Une stratégie très attendue qui reconnaît le potentiel extraordinaire du Québec », estime le CPQ







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le CPQ reçoit positivement la nouvelle Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022 et adhère complètement à l'objectif de voir le Québec se hisser encore plus haut parmi les chefs de file de l'OCDE en recherche et innovation.

« Tout d'abord, nous apprécions particulièrement le fait que la stratégie reconnaisse comme premier axe fondamental "le talent, la compétence, et la relève", qui est la préoccupation numéro un des employeurs », estime Yves-Thomas Dorval, PDG du CPQ. « Investir massivement dans l'innovation est au coeur de notre capacité à nous adapter à des mutations économiques, technologiques et industrielles qui s'accélèrent et s'internationalisent ».

Une autre évolution intéressante de cette stratégie, et souhaitée par le CPQ, réside dans sa volonté d'accroître les efforts d'intégration et de consolidation de l'ensemble de la chaîne de valeur autour de l'innovation, de sa conception jusqu'à sa commercialisation, avec des mesures additionnelles consenties à la valorisation de la propriété intellectuelle, où le Québec peut et doit faire mieux.

« Dans la même veine, cette nouvelle mouture reconnaît que la recherche et développement nécessite un resserrement constant du lien entre les établissements d'enseignement et leurs milieux socioéconomiques, et tout particulièrement les entreprises », poursuite Yves-Thomas Dorval. « Il faut prendre acte du fait que les sociétés les plus compétitives et les plus prospères dans le monde sont celles qui peuvent compter sur un maillage fort entre leurs entreprises et les réseaux d'enseignement ».

Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil du patronat du Québec réunit aussi la vaste majorité des associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec.

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 15:04 et diffusé par :