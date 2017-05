Programme d'aide au développement du transport collectif - Le ministre Laurent Lessard annonce la contribution financière gouvernementale







QUÉBEC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) sera doté, pour l'année 2017, d'une enveloppe de 140 millions de dollars provenant du Fonds vert. À cela s'ajoute une somme de 19 millions de dollars tirée du Fonds des réseaux de transport terrestre, annoncée dans le budget 2017-2018.

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, a confirmé la nouvelle aujourd'hui à l'occasion de sa rencontre avec l'Association du transport urbain du Québec. Il en a également profité pour rappeler les autres initiatives gouvernementales visant à encourager la mobilité durable. Quant à la bonification annoncée dans le récent budget, elle permettra de rehausser de 17 millions de dollars l'aide à l'amélioration des services de transport en commun en milieu urbain et de 2 millions, le soutien au transport collectif régional.

Le PADTC favorise et promeut l'utilisation du transport collectif sur l'ensemble du territoire québécois dans le but, notamment, de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au secteur du transport au Québec. Le programme est financé par le Fonds vert et découle du Plan d'action 2013?2020 sur les changements climatiques.

Citations :

« Cette annonce confirme l'importance du transport collectif pour notre gouvernement, une solution efficace pour les déplacements de l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Nous sommes fiers d'aider ainsi les organisations de transport et le milieu municipal à accroître l'offre de service en transport collectif dans leur région. C'est en améliorant constamment l'offre de service en transport en commun que nous lutterons plus efficacement contre la congestion et les émissions de gaz à effet de serre. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Grâce au Fonds vert, dont les revenus sont principalement issus du marché du carbone, le gouvernement soutient les municipalités dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone. En plus de contribuer à la modernisation et au développement durable de notre économie, cette mesure concrète, qui s'inscrit dans notre Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, nous permet de lutter, ensemble, contre les changements climatiques afin d'assurer une qualité de vie à nos enfants. Faisons-le pour eux?! »

David Heurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Le Programme d'aide au développement du transport collectif couvre les trois volets suivants :

l'amélioration des services de transport en commun en milieu urbain par les autorités organisatrices de transport, soit les sociétés de transport en commun, les conseils intermunicipaux de transport, les organismes municipaux de transport, l'Agence métropolitaine de transport, l'Autorité régionale de transport métropolitain et le Réseau de transport métropolitain;





le développement et le maintien du transport collectif régional par les instances municipales ainsi que le soutien au transport interurbain par autobus;





la réalisation d'études visant à documenter l'effet du transport des personnes sur les émissions de gaz à effet de serre au Québec, les activités de promotion du transport alternatif à l'automobile individuelle par les organismes à but non lucratif et le fonctionnement des centres de gestion des déplacements.

Parmi les mesures annoncées dans le budget 2017-2018 visant à soutenir le transport collectif, mentionnons le soutien financier à la mise en place de l'Autorité régionale de transport métropolitain, des sommes réservées pour trois projets majeurs, soit le Réseau électrique métropolitain, le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et le service rapide par bus Québec-Lévis, de même que des investissements de 333 millions de dollars au cours des cinq prochaines années afin :

d'augmenter l'aide à l'amélioration des services;

de majorer l'appui au transport collectif régional;

de bonifier le soutien au transport adapté.

Liens connexes :

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports :

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 15:30 et diffusé par :