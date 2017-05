Avis aux médias - Le gouverneur général procédera à la remise des prix Feuille d'or de 2016 des Instituts de recherche en santé du Canada







OTTAWA, le 12 mai 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, remettra les prix Feuille d'or de 2016 des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) à quatre lauréats lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall, le mardi 16 mai 2017, à 18 h.

Cette cérémonie sera l'occasion pour les IRSC de reconnaître les chercheurs exceptionnels suivants pour leurs remarquables contributions à la recherche en santé et aux bienfaits qui en découlent pour les Canadiens :

Dr John Dick

Prix Feuille d'or des IRSC pour les découvertes

Centre d'excellence de la Colombie?Britannique sur le VIH/sida

Prix Feuille d'or des IRSC pour l'impact

Dr Gregory Steinberg

Prix Feuille d'or des IRSC pour les réalisations remarquables d'un chercheur en début de carrière

Dre Charlotte Loppie

Prix Feuille d'or des IRSC pour la transformation : engagement des patients

L'évènement sera diffusé en continu sur Facebook Live à compter de 18 h (HAE) à l'adresse https://www.facebook.com/RechercheEnSanteAuCanada/.

À propos des Instituts de recherche en santé du Canada

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) savent que la recherche a le pouvoir de changer des vies. En tant qu'organisme fédéral chargé d'investir dans la recherche en santé, ils collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour appuyer les découvertes et les innovations qui améliorent la santé de la population et le système de soins du Canada. www.cihr-irsc.gc.ca.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la cérémonie doivent confirmer leur présence au préalable auprès du Bureau de presse de Rideau Hall et sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 17 h 45 le jour de la cérémonie.

