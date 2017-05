Le Canada et les États-Unis profitent d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée et concurrentielle à l'échelle mondiale







Le ministre de l'Innovation souligne les avantages de la libre circulation du savoir et des compétences de part et d'autre de la frontière

DENVER, CO, le 12 mai 2017 /CNW/ - Le Canada et les États-Unis ont bâti l'une des relations économiques les plus durables, intégrées et mutuellement avantageuses au monde -- une relation économique qui soutient une prospérité commune et un niveau de vie supérieur pour la classe moyenne des deux pays.

Derrière les innovations qui prennent leur source en Amérique du Nord, on retrouve les compétences et la créativité de personnes des deux côtés de la frontière. Ce sont des Américains et des Canadiens hautement qualifiés qui produisent nos aliments, construisent nos voitures et transforment les nouvelles technologies en produits et en services qui sont vendus partout sur la planète. Les deux pays profitent de cette main-d'oeuvre hautement qualifiée qui possède des compétences de pointe et spécialisées concurrentielles sur le plan international.

C'est le message qu'a livré le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, à l'occasion de la Western Pathways Conference (anglais), qui rassemblait des chefs de file du milieu des affaires, de l'administration publique et de l'éducation aux États-Unis. La conférence portait sur les manières de préparer les jeunes adultes à occuper les emplois de demain.

Dans le cadre du Plan pour l'innovation et les compétences présenté dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada effectue des investissements ciblés pour que le perfectionnement des compétences commence tôt et se poursuive tout au long de la carrière des travailleurs canadiens. Les investissements comprennent ce qui suit :

50 millions de dollars sur deux ans pour offrir des possibilités d'apprentissage en codage informatique et en compétences numériques à des enfants d'âge scolaire;

221 millions de dollars sur cinq ans pour créer 10 000 stages d'apprentissage intégré au travail qui aideront des étudiants universitaires et des étudiants collégiaux à faire leur entrée sur le marché du travail;

un appui pour les travailleurs qui se trouvent au milieu de leur carrière et qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires, en leur permettant d'obtenir plus facilement des prêts et bourses d'études.

Citation

« Le Canada effectue des investissements ciblés pour préparer ses travailleurs à occuper les emplois d'aujourd'hui et de demain. Notre pays bénéficie d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée qui rivalise avec celle des autres pays au chapitre des compétences de pointe et spécialisées. Ces investissements sont également avantageux pour les États-Unis. La libre circulation du savoir et des compétences entre nos deux pays contribue à rendre notre main-d'oeuvre concurrentielle à l'échelle mondiale. Elle nous permet également de concevoir des produits et services à forte valeur qui sont exportés aux quatre coins du monde. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

L'activité commerciale entre les États-Unis et le Canada a atteint une valeur de près de 700 milliards de dollars en 2015, ce qui représente une circulation quotidienne de 2 milliards de dollars en biens et services de part et d'autre de la frontière.

Près de 9 millions d'emplois aux États-Unis dépendent du commerce et des investissements canado-américains.

Le Canada est le principal partenaire commercial de plusieurs États américains.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

