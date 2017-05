Lancement de la Stratégie québécoise de recherche et d'innovation (SQRI) : l'aérospatiale poursuit sur sa lancée







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Stratégie québécoise de recherche et d'innovation (SQRI) annoncée aujourd'hui par Québec appuie l'élan amorcé il y a maintenant 15 ans par le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ).

Le CRIAQ salue l'engagement du gouvernement et les mesures annoncées, lesquelles s'inscrivent dans une vision de 10 ans, mais sont planifiées sur un horizon de 5 ans. Cette approche reflète les échelles de temps associées à la réalité du travail des chercheurs et de leurs partenaires industriels du secteur aérospatial. Le message est clair : la recherche collaborative demeure une priorité.

La SQRI viendra renforcer la raison d'être du CRIAQ : dynamiser la recherche et l'innovation industrielle, consolider l'excellence en recherche, stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat, développer la relève et accélérer le transfert et la commercialisation en misant sur les synergies et les partenariats.

« Cette annonce vient témoigner de la confiance du gouvernement envers les Regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI), qui détiennent une place centrale dans l'écosystème de recherche et d'innovation québécois. Il s'agit d'un encouragement majeur, mais aussi d'une invitation à faire encore mieux », se réjouit Denis Faubert, président-directeur général du CRIAQ.

Le succès du CRIAQ comme catalyseur de la recherche et de l'innovation dans la communauté aérospatiale québécoise, attribuable à l'engagement marqué du gouvernement, de l'industrie et du milieu académique, se poursuivra donc avec l'objectif inchangé de maintenir la place enviable du Québec en aérospatiale.

À propos du CRIAQ

Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) est un organisme sans but lucratif (OSBL) créé en 2002 grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec. Sa mission est d'accroître la compétitivité de l'industrie aérospatiale et d'améliorer la base des connaissances collectives dans ce secteur grâce à une meilleure formation des étudiants.

