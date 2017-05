Autoroute 20, à Sainte-Julie et Saint-Mathieu-de-Beloeil - Fermetures de nuit de voies et de bretelles







LONGUEUIL, QC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route que des travaux de supersignalisation entraîneront des fermetures partielles de nuit sur l'autoroute 20, à Sainte-Julie et à Saint-Mathieu-de-Beloeil. L'intervention vise notamment le démantèlement et la réinstallation d'une trentaine de structures latérales et aériennes. Ces fermetures dureront six semaines et s'échelonneront du 15 mai à la fin juin.

Entrave à la circulation, du 15 mai à la fin juin 2017

Fermetures partielles de voies selon l'horaire ci-joint

Fermeture de nuit d'une voie sur l'autoroute 20 en direction est, entre la sortie n o 102 ( Sainte-Julie , Saint-Bruno , Saint-Amable ) et la sortie n o 109 ( Beloeil /Rue Saint-Jean-Baptiste).

102 ( ) et la sortie n 109 Fermeture de nuit d'une voie ou de deux voies sur l'autoroute 20 en direction ouest, entre la sortie no 102 ( Sainte-Julie , Saint-Bruno , Saint-Amable ) et la sortie no 109 ( Beloeil /Rue Saint-Jean-Baptiste).

Fermetures complète de bretelles selon l'horaire ci-joint

Fermeture occasionnelle de nuit de la bretelle de sortie n o 102 ( Sainte-Julie , Saint-Bruno , Saint-Amable ) de l'autoroute 20 en direction ouest.

102 ( ) de l'autoroute 20 en direction ouest. Fermeture occasionnelle de la bretelle de sortie n o 105 ( Saint-Basile-le-Grand / McMasterville ) de l'autoroute 20 en direction ouest et est.

105 ( ) de l'autoroute 20 en direction ouest et est. Les bretelles ne seront pas fermées en même temps.

Jour de la semaine Période d'entrave - fermetures partielles de voies Dimanche 23 h 59 au lendemain 5 h Lundi 23 h au lendemain 5 h Mardi 23 h au lendemain 5 h Mercredi 23 h au lendemain 5 h Jeudi 23 h 30 au lendemain 5 h Vendredi 23 h 59 au lendemain 8 h Samedi 23 h 59 au lendemain 9 h

Jour de la semaine Période d'entrave - fermetures complète de bretelles Dimanche 23 h 30 au lendemain 5 h Lundi 22 h 30 au lendemain 5 h Mardi 22 h 30 au lendemain 5 h Mercredi 22 h 30 au lendemain 5 h Jeudi 23 h au lendemain 5 h Vendredi 23 h 30 au lendemain 8 h Samedi 23 h 30 au lendemain 9 h

Lors de la fermeture des bretelles, un détour sera balisé à l'aide de panneaux de signalisation.

La vitesse sera réduite à 80 km/h dans la zone de chantier.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, le début des travaux pourrait être reporté. Les entraves seront quotidiennement mises à jour sur le site Québec511.info.

De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

