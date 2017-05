Dévoilement de la Stratégie québécoise de recherche et d'innovation (SQRI) - L'ADRIQ se réjouit que le gouvernement du Québec mette l'emphase sur la commercialisation de l'innovation







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ) se réjouit de l'importance que le gouvernement du Québec accorde à la commercialisation de l'innovation. « La nouvelle SQRI reconnaît l'aspect central de la commercialisation de l'innovation qui, pour l'ADRIQ, est un des piliers importants de notre développement économique, affirme monsieur Albert De Luca, Président du Conseil d'administration de l'ADRIQ. Lors de la publication de notre mémoire en septembre 2015, sur l'importance de développer une stratégie de recherche et d'innovation, nous insistions sur cet aspect. ».

« Depuis plusieurs années, toutes les études sur la recherche et l'innovation reconnaissent que le maillon faible de la recherche et de l'innovation au Québec est la commercialisation de l'innovation, affirme monsieur Pascal Monette, Président-directeur général de l'ADRIQ. La nouvelle SQRI propose un éventail de solutions qui permettra au Québec de prendre sa place et de devenir un leader mondial. Soulignons, entre autres, la place accordée aux marchés publics comme premier acheteur pour les jeunes entreprises innovantes. »

L'ADRIQ souligne le caractère ambitieux de la SQRI qui suggère que le Québec devienne un des dix leaders en matière d'innovation au sein de l'OCDE. « Le Québec possède tous les atouts pour concurrencer les meilleures économies du monde. La SQRI nous donne un objectif ambitieux d'être parmi les leaders en recherche et en innovation et l'ADRIQ croit fermement que nous sommes en mesure de relever le défi », affirme monsieur Pascal Monette.

L'ADRIQ soutient également les mesures concrètes pour appuyer l'ouverture et la valorisation des données au gouvernement du Québec, de même que dans l'ensemble de la collectivité, et en assurer la diffusion proactive. Nous appuyons le changement de paradigme pour accélérer la collaboration entre les organismes de recherche et les entreprises québécoises.

« Cette stratégie de recherche et d'innovation a les moyens de ses ambitions en investissant d'ici 5 ans près de 2.8 milliards et envoie un signal très fort aux acteurs de l'écosystème. Mais pour bien réussir cette stratégie, les entreprises québécoises devraient investir davantage dans les activités de recherche et d'innovation », a conclu monsieur Albert De Luca.

À propos de l'ADRIQ

Depuis 39 ans, l'ADRIQ anime une vaste association d'affaire, unique et influente, ayant pour mission de soutenir et promouvoir la recherche et l'innovation au Québec dans le but d'accroître la compétitivité des entreprises, ici comme à l'étranger. Notre association rejoint efficacement plus de 4 000 décideurs de l'écosystème de la recherche et de l'innovation à travers le Québec.

http://www.adriq.com/

SOURCE ADRIQ

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 13:34 et diffusé par :