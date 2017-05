Programme ÉcoPerformance - Aide financière de plus de 315 000 $ accordée à Polymos inc.







VAUDREUIL, QC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec attribue une aide financière de 316 369 $ à l'entreprise Polymos inc. pour deux projets en efficacité énergétique qui seront déployés dans ses deux usines, soit à Vaudreuil-Dorion et à Terrasse-Vaudreuil. Ce projet permettra une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de plus de 481 t éq. CO 2 , soit l'équivalent de retirer annuellement 142 véhicules légers de nos routes.

Polymos inc. fabrique des produits de polystyrène expansé destinés aux domaines industriel et commercial ainsi qu'à l'industrie de la construction. Les projets d'efficacité énergétique, similaires pour les deux usines, consistent à récupérer la chaleur de l'eau de procédé à l'aide d'un échangeur de chaleur afin de préchauffer l'eau fraîche des bouilloires à vapeur fonctionnant au gaz naturel.

Citations :

« En soutenant l'efficacité énergétique de nos entreprises par des initiatives comme le programme ÉcoPerformance, nous favorisons, entre autres, le développement d'une économie plus verte. Je salue le travail de Polymos inc., entreprise bien établie dans la région depuis 45 ans, qui se démarque comme un leader dans l'industrie des plastiques expansés en Amérique du Nord. »

Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil

« Notre gouvernement continue d'affirmer son leadership en offrant aux entreprises le soutien nécessaire à la mise en place de mesures d'efficacité énergétique visant la réduction de GES. Nous pouvons être fiers que l'entreprise Polymos inc. participe déjà à la transition énergétique du Québec. »

Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Grâce au Fonds vert, dont les revenus sont principalement issus du marché du carbone, le gouvernement soutient les entreprises dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone. En plus de contribuer à la modernisation et au développement durable de notre économie, cette mesure concrète, qui s'inscrit dans notre Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, nous permet de lutter, ensemble, contre les changements climatiques afin d'assurer une qualité de vie à nos enfants. Faisons-le pour eux! ».

David Heurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Financé par le Fonds vert et par la quote-part des distributeurs d'énergie, le programme ÉcoPerformance a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des organisations par le financement de projets ou de mesures liés à la consommation et à la production d'énergie, de même qu'à l'amélioration des procédés.

La Politique énergétique 2030 présente une vision rassembleuse et des cibles ambitieuses proposées par le gouvernement pour opérer une transformation majeure du portrait de l'énergie au Québec.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur le programme ÉcoPerformance, consultez le site transitionenergetique.gouv.qc.ca.

Pour plus d'information sur le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, consultez le site http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/plan-action-fonds-vert.asp

Pour plus d'information sur la Politique énergétique 2030 du Québec, consultez le site politiqueenergetique.gouv.qc.ca.

