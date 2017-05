Le Réseau Technoscience salue la nouvelle Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans la nouvelle Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI), le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation reconnaît le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux pour leurs activités de promotion des talents et des compétences, afin d'optimiser l'intégration de la relève scientifique dans la société.

Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux offrent partout au Québec plusieurs programmes nationaux en science et technologie s'adressant aux jeunes de 4 à 20 ans. Ils offrent notamment : les Expo-sciences, le Défi apprenti génie, le Défi génie inventif, le Club des Débrouillards, les Innovateurs à l'école et plusieurs produits clés en main. Leur mission de promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les Québécois vise le développement et la formation d'une relève scientifique innovante.

Monsieur Roland Grand'Maison, directeur général du Réseau Technoscience souligne : « le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents et actifs partout au Québec. Nous travaillons afin que plus de jeunes de 4 à 20 ans s'initient aux sciences et aux technologies. Nous sommes fiers d'offrir des activités pour la petite enfance et pour le milieu scolaire primaire, secondaire et collégial. En plus d'organiser plusieurs événements régionaux et provinciaux, afin de promouvoir les talents et les compétences de notre relève. Nous sommes heureux d'être reconnus dans la nouvelle SQRI et tout notre réseau travaille ensemble à faire expérimenter les sciences et technologies aux jeunes Québécois. »

Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation peut être assuré de l'engagement du Réseau Technoscience et de ses organismes régionaux pour atteindre les objectifs de la SQRI et former une relève scientifique innovante.

Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin de promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans. Leurs programmes et leurs activités encouragent l'émergence d'une relève scientifique tout en soutenant l'enseignement des sciences et des technologies par une approche concrète. Le Réseau Technoscience offre notamment les programmes suivants : Expo-sciences, Défis technologiques, Club des Débrouillards et Les Innovateurs à l'école. Il assure également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le primaire et le secondaire.

