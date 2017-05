Négociation dans l'industrie de la construction - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec fait le point sur l'avancement des négociations







QUÉBEC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) tient à faire le point sur l'avancement des négociations dans le cadre du renouvellement de la convention collective du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction. Il s'agit d'un secteur névralgique pour l'économie québécoise puisque l'ACRGTQ représente les entrepreneurs oeuvrant notamment à la construction des routes, des ponts, des égouts et aqueducs, des barrages hydroélectriques et lignes de transport d'énergie.

L'Alliance syndicale, formée de la Fédération des travailleuses du Québec (FTQ-Construction), le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), du Syndicat québécois de la construction (SQC), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-Construction), la Confédération des syndicats nationaux (CSN-Construction), a déposé le 11 mai dernier auprès de l'ACRGTQ une offre qualifiée par celle-ci de finale.

Au premier regard, un écart substantiel existe entre cette offre et celle de la partie patronale. Néanmoins, l'ACRGTQ procèdera à l'analyse détaillée de celle-ci.

Malgré le climat généralement bon, l'ACRGTQ constate que les négociations de la convention collective avancent lentement. Démontrant sa bonne foi, l'ACRGTQ est disposée à poursuivre les négociations à court terme avec la partie syndicale afin de convenir d'une entente. Toutefois, l'Alliance syndicale a démontré un faible intérêt à conclure une entente en proposant peu de disponibilité qui permettrait ultimement de poursuivre la négociation.

L'ACRGTQ tient à rappeler les dates clés de la négociation 2017-2021 :

30 septembre: l'ACRGTQ reçoit de la part de l'Alliance syndicale l'avis de négociation;

27 janvier: signature du protocole d'entente sur la structure et les modalités de la négociation;

8 février: dépôt des cahiers des demandes des parties;

6 mars* : première rencontre de négociation;

3 mars au 2 mai: 12 rencontres de médiation ont eu lieu

4 mai: début de la conciliation. À ce jour, 4 rencontres de conciliation ont eu lieu.

*L'Alliance syndicale a annulé l'ensemble des rencontres qui étaient prévues entre le 8 février et le 6 mars 2017.

Accessoirement, l'Alliance syndicale réclame auprès du législateur la rétroactivité dans l'industrie de la construction et d'être couvert par les dispositions anti-briseurs de grève du Code du travail, communément appelées loi antiscabs. Il s'agit de dispositions qui ne relèvent pas de la négociation de la convention collective.

L'Alliance syndicale a obtenu un mandat de grève qui pourra s'exercer, dans le secteur génie civil et voire, à compter du 24 mai.

L'ACRGTQ demeure déterminée à poursuivre les négociations dans l'intérêt de ses membres et de son industrie.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

