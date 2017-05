Invitation aux médias - Invitation à une annonce du ministre de la Santé et des Services sociaux concernant l'offre de soins et de services offerts à l'Hôpital de Montmagny







QUÉBEC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, ainsi que le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, feront une annonce concernant l'offre de soins et de services offerts à l'Hôpital de Montmagny.

DATE : 15 mai 2017



HEURE : 11 h



ENDROIT : Hôpital de Montmagny

350, boulevard Taché Ouest

Montmagny (Québec) G5V 3R8

Cafétéria (niveau 1)

