Congebec acquiert Shamrock Cold Storage, Inc.

MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'assoir sa présence à Toronto et d'accroître son développement pancanadien, Congebec Inc., le plus important fournisseur de services réfrigérés au Québec et le 2e au Canada, est fier d'annoncer l'acquisition de Shamrock Cold Storage, Inc., entreposeur frigorifique de renom à Toronto.

Shamrock a su développer une expertise frigorifique dans la chaine d'approvisionnement alimentaire reconnue par le marché torontois. L'expérience et l'expertise du fondateur Mike Nother et de ses employés qualifiés permettront de consolider les nouvelles opérations de Congebec à Toronto et d'en accroître la présence dans ce marché.

Les produits alimentaires des clients de Shamrock Cold Storage, Inc., dorénavant clients de Congebec, seront installés dans l'entrepôt de ce dernier à Toronto, leur offrant ainsi de nouvelles opportunités de distribution à travers le pays. Grâce aux services de transport de Congebec et grâce à ses nombreux entrepôts répartis d'est en ouest, cette nouvelle clientèle se verra offrir une nouvelle gamme d'opportunités pour ses développements de marché à l'échelle nationale.

À propos de Congebec Inc.

Fondée a? Québec, Congebec Inc. est le plus important fournisseur de services réfrigérés au Québec et se situe au 2e rang au Canada et au 12e rang en Amérique du Nord. Comptant plus de 400 employés, l'entreprise est la seule a? offrir de tels services a? Montréal et a? Québec. Ses clients peuvent compter sur 12 installations modernes totalisant 50 millions de pieds cubes, réparties au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.

