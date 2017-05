Première canadienne - Le véhicule autonome Transdev/Easymile en démonstration au Parc olympique







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Transdev et le Parc olympique accueillent aujourd'hui sur l'Esplanade Financière Sun Life le véhicule électrique autonome (VÉA) Transdev/Easymile en grande première canadienne. Ce dernier fera l'objet d'une démonstration technique ouverte au public sur l'Esplanade, entre 10 h et 12 h.

« Pour Transdev Canada, le VÉA est un autre moyen de démontrer notre expertise d'opérateur et de proposer différents modes de transport. La navette autonome nous permettra éventuellement d'offrir une solution innovante au défi du premier/dernier kilomètre qui aiderait à relier les passagers aux différentes possibilités de transport en commun » a déclaré le chef de la direction de Transdev Canada, M. Dominique Lemay.

Transdev, qui collabore avec tous les fabricants de navette dans le monde, a également construit un solide partenariat avec EasyMile pour l'organisation d'une tournée Nord-Américaine, faisant escale aujourd'hui au Parc olympique de Montréal.

« Pour les millions de visiteurs qui fréquentent le Parc olympique et les différentes institutions d'Espace pour la vie, ces navettes électriques autonomes seront, d'ici quelques années, et sans doute plus vite qu'on ne le pense, un nouveau mode de déplacement s'ajoutant aux transports déjà existants », affirme Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique. « Nous remercions Transdev d'avoir choisi le Parc olympique pour ces essais hors-route, dans un lieu on ne peut plus pertinent pour ce type de nouveau véhicule ».

Ce véhicule ne remplacera pas les transports actuels, la navette autonome permettant plutôt de rejoindre des communautés ou des endroits mal desservis. L'objectif d'aujourd'hui est de permettre à des acteurs du monde du transport et à des journalistes de monter à bord du véhicule, dans le cadre de sa première sortie en territoire canadien.

Dans le cadre du 62e congrès de l'Union internationale des transports publics (UITP), qui se tient à Montréal, du 13 au 17 mai, les congressistes pourront aussi faire l'essai du VÉA, au même titre que le grand public, lors des activités prévues à cet effet.

Transdev mobilise son expérience reconnue en tant qu'opérateur de confiance de services de mobilité pour des milliers de communautés urbaines dans 19 pays afin d'offrir une gestion opérationnelle de haut niveau par le biais de technologies autonomes innovantes. C'est donc tout naturellement que l'entreprise développe son expertise dans le domaine des navettes sans conducteur. Elle combine un développement rapide des technologies avec sa capacité reconnue à faire fonctionner des transports publics sûrs et multimodaux.

Transdev a aussi récemment conclu un partenariat avec L'Alliance Renault-Nissan afin d'explorer conjointement la mise en place de solutions autonomes au niveau mondial. Transdev développe actuellement un système de gestion complète de flotte pour les navettes sans conducteur.

À propos de Transdev

Implantée dans 19 pays, la multinationale Transdev est une référence mondiale en mobilité durable et en transport multimodal. Elle réunit dans son offre plusieurs options de transport collectif. Au Canada, l'équipe Transdev compte 1?300 employés. Ceux-ci opèrent environ 650 véhicules et offrent plus de 1?000?000 d'heures de service dans plus de 100 municipalités, commissions scolaires et régions partout au Canada. Transdev offre des solutions de mobilité innovantes pour répondre efficacement aux besoins de toutes les communautés.

À propos du Parc olympique

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit pour la présentation des Jeux olympiques d'été de 1976. Depuis son inauguration, il a accueilli plus de cent millions de visiteurs, que ce soit pour admirer la ville de Montréal au sommet de la plus haute tour inclinée au monde, pour assister à un événement présenté au Stade, pour s'entraîner au Centre sportif, qui est aussi l'hôte de compétitions d'envergure nationale et internationale, ou encore pour participer à une activité extérieure sur l'Esplanade Financière Sun Life.

Le Stade olympique, avec ses 56 000 sièges, est la seule enceinte au Québec qui peut accueillir des événements de grande envergure. En 2016, le Stade a été occupé pendant 178 jours (incluant le montage, la tenue de l'événement et le démontage), et a accueilli plus de 340 000 visiteurs.

Son quadrilatère, en considérant ses installations et sa centaine de partenaires sur le site, est fréquenté par quatre millions de visiteurs chaque année. Générateur de plus de 2 500 emplois et symbole international de Montréal, le Parc olympique se positionne comme étant un important moteur de développement économique et touristique. Ouvert sur le monde et en harmonie avec sa communauté environnante qu'est l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le Parc olympique aspire à devenir un parc urbain moderne, un site récréotouristique unique où se côtoient création, découvertes, divertissement et activité physique.

Pour son 40e anniversaire, le Parc olympique salue le travail de ses artisans et des bâtisseurs qui ont contribué à la construction de cet important équipement, en plus de mettre de l'avant l'héritage olympique, sportif et culturel du lieu, en plus d'assurer la pérennité de l'héritage historique et patrimonial de ses installations pour les générations futures.

www.parcolympique.qc.ca.

Contact presse

Transdev :

Marie-France Laurin, 514 261-6333, Marie-France.Laurin@transdev.com

Parc olympique :

Cédric Essiminy, 514 209-8176, cedric.essiminy@rio.gouv.qc.ca

SOURCE Parc olympique

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 13:51 et diffusé par :