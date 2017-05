Invitation aux médias - Participation de la ministre Lucie Charlebois au Sommet francophone et à la Conférence internationale sur la réduction des méfaits liés aux drogues







QUÉBEC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister aux allocutions de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, dans le cadre du Sommet francophone et de la 25e Conférence internationale sur la réduction des méfaits liés aux drogues.

SOMMET FRANCOPHONE

DATE : 13 mai 2017 HEURE : 8 h 30 ENDROIT : Centre Mont-Royal

Salle Mont-Royal 2200 Rue Mansfield Montréal (Québec) H3A 3R8

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

DATE : 14 mai 2017 HEURE : 16 h 55 ENDROIT : Centre Mont-Royal

Salon Symposia 2200 Rue Mansfield Montréal (Québec) H3A 3R8

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 13:30 et diffusé par :