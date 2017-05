Le CRIM se réjouit de l'annonce de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI)







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le CRIM était présent aujourd'hui à l'ÉTS, lors du dévoilement de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI) par Philippe Couillard, premier ministre du Québec, accompagné de Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Hélène David, ministre responsable de l'Enseignement supérieur. Par ses mesures, cette stratégie stimulera l'écosystème de la recherche et de l'innovation au Québec.

La stratégie annoncée par la ministre Anglade contient des initiatives ciblées en faveur de plusieurs organismes voués à l'intermédiation et à l'échange de connaissances, qui exercent leurs activités dans des secteurs clés pour le Québec, dont fait partie le CRIM.

L'objectif étant de générer de nouvelles connaissances requises pour le développement de solutions pratiques pour l'industrie et pour l'ensemble des entreprises, la SQRI favorise des organismes qui réalisent non seulement de la recherche appliquée à fort potentiel de transfert, mais également dont les activités sont axées vers le développement, l'accompagnement technologique et organisationnel, les services techniques et le transfert technologique et de connaissances.

Le gouvernement du Québec renouvèle pour 5 ans son appui financier au CRIM

Le CRIM, dont la mission s'inscrit dans plusieurs priorités du gouvernement, bénéficiera d'un investissement de 25 millions de dollars sur cinq ans dans ses activités de recherche appliquée, de développement technologique et de transfert de connaissances de pointe.

Cet investissement majeur permettra au CRIM de poursuivre sa mission de soutien à l'innovation et de continuer à contribuer à la croissance économique du Québec et à l'augmentation de la compétitivité des entreprises, en intervenant entre les milieux universitaire et industriel pour développer et adapter de nouvelles technologies qui répondent aux besoins et aux problématiques des entreprises et des organisations. L'offre de service du CRIM, ainsi que son approche collaborative axée sur le transfert de connaissances, est avantageuse pour les entreprises de toutes les tailles. Elle est particulièrement bien adaptée à la réalité des PME, car elle leur permet d'avoir accès à de l'expertise de pointe et d'appoint, selon leurs besoins, pour réaliser et mettre en oeuvre leurs projets d'innovation.

« Par son engagement pluriannuel, le gouvernement reconnait que la prévisibilité et la stabilité du financement sont des facteurs essentiels pour assurer le succès et la pérennité des activités de recherche et d'innovation, » a déclaré Françoys Labonté, directeur général du CRIM.

Le CRIM s'engage à poursuivre, au cours des prochaines années, sa contribution à l'avancement des connaissances scientifiques dans les secteurs de pointe que maîtrisent ses équipes de chercheurs, tout en contribuant, par ses interventions, à mettre son expertise au service du développement économique et de la création de richesse pour le Québec.

À propos du CRIM

Le CRIM est un centre de recherche appliquée en technologies de l'information (TI) qui développe, en mode collaboratif avec ses clients et ses partenaires, des technologies innovatrices et du savoir-faire de pointe, et les transfère aux entreprises et aux organismes québécois, afin de les rendre plus productifs et plus compétitifs localement et mondialement. Le CRIM dispose de quatre équipes de recherche en TI de calibre mondial et oeuvre principalement dans les domaines des interactions et des interfaces personne-système, de l'analytique avancée et de la science et technologie du logiciel. www.crim.ca

