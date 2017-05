Industries Lassonde inc. annonce ses résultats du premier trimestre de 2017







ROUGEMONT, QC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) (« Lassonde ») a réalisé des ventes de 370,7 millions $ au premier trimestre de 2017, soit une baisse de 1,9 % par rapport au trimestre comparable de 2016 en excluant l'effet de change défavorable de 8,3 millions $. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société pour cette période a, de son côté, été de 13,1 millions $, en hausse de 0,1 million $ sur celui du premier trimestre de 2016.

Faits saillants financiers (en milliers $) Premiers trimestres terminés les

1er avril 2017 2 avril 2016 Ventes 370 738 $ 386 475 $ Résultat d'exploitation 23 666

27 430

Résultat avant impôts 20 256

20 872

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 13 086

12 955

Résultat de base et dilué par action (en $) 1,87 $ 1,85 $



Note : Il ne s'agit que des faits saillants financiers. Le rapport de gestion, les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et les notes afférentes pour le trimestre terminé le 1er avril 2017 seront accessibles sur le site Internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com ainsi que sur le site Internet de Industries Lassonde inc.

« Les ventes et le résultat d'exploitation du premier trimestre de 2017 sont en ligne avec nos attentes, malgré la baisse des ventes de produits de marque nationale aux États-Unis. Sous réserve de facteurs externes significatifs, nous demeurons confiants d'atteindre en 2017 un niveau de ventes légèrement supérieur à celui de 2016 », de commenter le président du conseil et chef de la direction de Industries Lassonde inc., M. Pierre-Paul Lassonde.

Résultats financiers

La Société a affiché des ventes de 370,7 millions $ au cours du premier trimestre de 2017, une baisse de 15,8 millions $ par rapport aux ventes de 386,5 millions $ pour la période comparable de 2016. En excluant un effet de change défavorable de 8,3 millions $, les ventes ont connu une baisse de 7,5 millions $ (1,9 %) expliquée, en grande partie, par une baisse du volume de ventes des produits de marque nationale atténuée par une augmentation des ventes de produits de marque privée.

Le résultat d'exploitation de la Société a été de 23,7 millions $ pour le premier trimestre de 2017, en baisse de 3,7 millions $ sur le résultat d'exploitation de 27,4 millions $ du trimestre comparable de l'exercice précédent. Cette baisse provient principalement d'une hausse du coût des concentrés d'orange, d'une réduction de la contribution marginale découlant de la baisse des ventes, de l'impact défavorable de la faiblesse du dollar canadien sur la couverture des achats effectués en dollars américains et du paiement d'indemnités de départ, atténués par l'effet favorable des ajustements de prix de vente.

Les frais financiers de la Société sont passés de 5,7 millions $ au premier trimestre de 2016 à 3,3 millions $ au cours de ce trimestre. Cette baisse de 2,4 millions $ provient principalement d'une baisse de 1,7 million $ de la charge d'intérêts dont 0,9 million $ est dû au taux d'intérêt inférieur, négocié en septembre 2016, sur l'emprunt à terme de Lassonde Pappas and Company, Inc. (« LPC ») et 0,8 million $, au niveau de dette inférieur. La charge d'amortissement des frais financiers a également diminué de 0,6 million $ suite, entre autres, à la modification et au renouvellement des facilités de crédit américaines.

Les « Autres (gains) pertes » sont passés d'une perte de 0,9 million $ au premier trimestre de 2016 à une perte de 0,1 million $ en 2017. La perte de 0,9 million $ du premier trimestre de 2016 provenait principalement de pertes de change totalisant 0,4 million $ et de pertes de 0,4 million $ provenant de la variation de juste valeur des swaps de taux d'intérêt liés à l'emprunt à terme de LPC. La perte de 0,1 million $ du premier trimestre de 2017 est essentiellement attribuable à des pertes de change.

Le résultat avant impôts du premier trimestre de 2017 est de 20,3 millions $, en baisse de 0,6 million $ sur le résultat avant impôts du premier trimestre de 2016 qui était de 20,9 millions $.

Les impôts sur le résultat passent de 7,0 millions $ pour le premier trimestre de 2016 à 6,3 millions $ pour le trimestre comparable de 2017. Le taux effectif d'impôt de 31,2 % du premier trimestre de 2017 est inférieur au taux de 33,4 % du trimestre comparable de 2016. Cette baisse reflète une variation à la hausse d'une déduction spéciale pour activités de production domestique ainsi qu'une variation favorable de la répartition géographique du résultat avant impôts de la Société.

Le résultat net de 13,9 millions $ du premier trimestre de 2017 demeure inchangé par rapport au résultat net du premier trimestre de l'exercice précédent.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'établit à 13,1 millions $ pour un résultat de base et dilué par action de 1,87 $ pour le premier trimestre de 2017. Il se compare à un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 13,0 millions $ pour un résultat de base et dilué par action de 1,85 $ pour la période comparable de 2016.

La Société note un apport de flux de trésorerie de 0,4 million $ issu des activités d'exploitation au premier trimestre de 2017 alors que ces mêmes activités avaient généré des flux de 37,3 millions $ au cours de la même période de l'exercice précédent. Par ailleurs, les activités de financement ont généré 3,6 millions $ au cours du premier trimestre de 2017 alors qu'elles avaient utilisé 9,0 millions $ pour le trimestre comparable de 2016. Les activités d'investissement ont, pour leur part, utilisé 7,9 millions $ au cours du premier trimestre de 2017 comparativement à 9,1 millions $ pour la même période de l'exercice 2016. À la fin du premier trimestre de l'exercice en cours, la Société présente un solde de trésorerie et équivalents de trésorerie de 0,5 million $ et un découvert bancaire de 10,0 millions $ alors qu'à la fin du premier trimestre de 2016, elle indiquait un solde de trésorerie et équivalents de trésorerie de 13,0 millions $ et un découvert bancaire de 2,4 millions $.

Perspectives

La Société note un léger ralentissement des ventes de l'industrie sur le marché américain des jus et boissons de fruits au premier trimestre de 2017. Elle s'attend par ailleurs à une stabilité relative du marché américain des jus et boissons de fruits pour l'ensemble de 2017. La situation est différente sur le marché canadien alors que les ventes de l'industrie ont continué de baisser au premier trimestre de 2017. La Société n'a pas d'indication lui permettant d'anticiper un renversement de cette tendance pour les trois prochains trimestres de 2017. La Société vise à limiter les effets de cette faiblesse relative de la demande en innovant au niveau de ses produits de marque nationale et en continuant son développement d'affaires au niveau de ses produits de marque privée.

Les ventes de la Société ont connu une baisse de 4,1 % au premier trimestre de 2017. Lorsqu'on élimine les effets de change, la baisse de ventes ajustée de 1,9 % est en ligne avec les attentes de la Société malgré une diminution des ventes de produits de marque nationale aux États-Unis. Sous réserve de facteurs externes significatifs, et en excluant les effets de change pour maintenir une base comparable, la Société demeure optimiste quant à sa capacité d'atteindre, en 2017, un niveau de ventes consolidées légèrement supérieur à celui de 2016.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente d'une vaste gamme de jus et de boissons de fruits et de légumes prêts à boire et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis et Rougemont.

Lassonde est également un des deux plus grands producteurs de jus et boissons de fruits non-réfrigérés de marque privée aux États-Unis et un important producteur de sauces aux canneberges.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 14 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de près de 2 100 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

Numéro d'enregistrement SEDAR : 00002099

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs fondés sur certaines hypothèses. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes en conséquence desquels les résultats ou événements réels différeront sensiblement des attentes présentes. Des facteurs additionnels sont discutés dans les documents déposés de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Industries Lassonde inc. n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf tel que requis par la loi.

