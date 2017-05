Soutien de 10 000 $ à l'organisme Vivre en Ville pour le deuxième Rendez-vous Collectivités viables







MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a accordé, mercredi lors de sa séance ordinaire hebdomadaire, un soutien financier de 10 000 $ non récurrent à l'organisme Vivre en Ville pour financer le deuxième Rendez-vous Collectivités viables. Résolument axé sur la transformation des collectivités, cet événement présente un programme destiné à inspirer les participants par des modèles de collectivités économes en carbone et résilientes.

« Nous sommes heureux de soutenir Vivre en Ville qui, depuis plus de 20 ans, participe au développement de collectivités viables en oeuvrant tant à l'échelle du bâtiment, de la rue, du quartier et de l'agglomération. Par ses actions, cet organisme stimule l'innovation et contribue au développement de milieux de vie de qualité, prospères et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l'intérêt collectif et le respect de la capacité des écosystèmes », a souligné le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

« La participation de la Ville comme partenaire principal témoigne de son intérêt pour cet enjeu. Enjeu qui est en lien avec une des priorités du plan Montréal durable 2016-2020, qui vise à réduire les émissions de GES et la dépendance aux énergies fossiles », a renchéri M. Réal Ménard, responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif.

Des conférenciers de renoms

Sous le thème Planifier une croissance urbaine à faible impact climatique, l'objectif du Rendez-vous Collectivités viables est de proposer des orientations ambitieuses, des stratégies structurantes, des outils efficaces, des exemples concrets et des résultats inspirants.

Le programme de l'événement d'un jour prévoit les thématiques suivantes :

Ville économe en carbone et résiliente;

Architecture et l'urbanisme, des alliés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre;

Accueillir la croissance économique et démographique tout en réduisant son bilan carbone;

Collectivités résilientes et performantes : des promoteurs proactifs et cohérents.

L'événement réunira des conférenciers de renom, dont M. Bertrand Delanoë, maire honoraire de Paris, Mme Annise Parker, ancienne mairesse de Houston et membre de l'exécutif du Groupe C40 des villes leaders sur les changements climatiques, ainsi que M. Carl Elefante, président 2018 de l'American Institute of Architect.

Le Rendez-vous Collectivités viables se tiendra le 25 mai 2017 au Monument national et à la Société des arts technologiques. Pour en savoir plus sur l'événement : vivreenville.org.

Pour en savoir plus sur le plan de développement durable 2016-2020 de la Ville de Montréal : ville.montreal.qc.ca/developpementdurable.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 13:00 et diffusé par :