Un étudiant au doctorat de l'Université de Montréal remporte le prix Global Nursing Innovation







LAVAL, QC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le programme Connecting Nurses Patient Centricity est fier d'annoncer que Guillaume Fontaine, un étudiant montréalais de troisième cycle et infirmier, sera un lauréat du prix Global Nursing Innovation 2017.

M. Fontaine a été choisi pour sa recherche à l'Institut de cardiologie de Montréal affilié avec l'Université de Montréal où il poursuit un doctorat en sciences infirmières. Le prix reconnaît son projet de maîtrise intitulé « Une méthode de E-learning en entretien motivationnel pour les infirmières et infirmiers en soins cardiovasculaires » dans lequel il cherche à trouver des méthodes plus efficaces d'intégration de l'entretien motivationnel dans la formation des infirmières et infirmiers cardiovasculaires.

L'entretien motivationnel (EM) encourage les changements d'habitudes de vie chez les patients coronariens, ce qui à son tour diminue les facteurs de risque cardiovasculaire. Le projet de M. Fontaine examine comment les technologies de l'information, et plus spécifiquement les outils d'apprentissage en ligne, peuvent diminuer les coûts et les barrières à l'accessibilité pour s'assurer que plus d'infirmières et infirmiers peuvent être formés dans la discipline. Cela inclut d'évaluer la faisabilité de MOTIV@Coeur, un portail d'apprentissage en ligne qu'il a conçu pour enseigner l'EM aux infirmières et infirmiers de l'unité de soins cardiovasculaires intensifs de l'Institut de cardiologie de Montréal, ainsi que déterminer l'efficacité potentielle à long terme de telles plateformes sur la santé et le bien-être des patients. Le projet a été financé par les Instituts de recherche en santé du Canada, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie du Québec et la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.

« L'entretien motivationnel favorise l'engagement et l'adhésion au contexte médical et a des effets positifs sur les patients. Nous soutenons ce travail innovateur qui porte sur les différentes méthodes de responsabilisation du patient pour faciliter l'autogestion et améliorer la santé et le bien-être des personnes vivant avec une maladie cardiovasculaire », affirme Dre Anne C. Beal, M.D., Ph. D., Chief Patient Officer chez Sanofi.

« La recherche effectuée par Guillaume Fontaine, qui ultimement aidera les infirmières et les infirmiers à mieux outiller les patients pour qu'ils mènent une vie plus saine, est une véritable source d'inspiration », s'exclame Niven Al-Khoury, présidente et chef de la direction de Sanofi Canada. « Avec approximativement 2,4 millions de Canadiens qui souffrent d'une maladie du coeur, la santé cardiovasculaire est une priorité autant pour Sanofi que pour le système de santé en général. Nous allons suivre les progrès du travail de Guillaume, puisque nous accordons une grande importance à cette solution innovante qui améliore les soins aux patients. »

Le prix Global Nursing Innovation fait partie d'un effort continu de Connecting Nurses pour reconnaître le rôle crucial que jouent au-delà de 20 millions d'infirmières et infirmiers à travers le monde. Hautement formés dans leur champ de pratique, les infirmières et infirmiers ont un impact significatif sur la vie d'un patient tant par les soins directs qu'ils prodiguent que par le support qu'ils fournissent aux autres professionnels de la santé. Les infirmières et infirmiers contribuent également à la recherche et au développement des soins et demeurent au premier plan des avancées en matière de santé publique. C'est la cinquième année consécutive que le prix est décerné et plusieurs des projets gagnants des années précédentes ont atteint une importance mondiale et ont attiré la reconnaissance des pairs. Plus d'information sur les anciens lauréats peut être trouvée en ligne à http://www.care-challenge.com/fr.

À propos de Connecting Nurses Patient Centricity -- www.connecting-nurses.com

Connecting Nurses Patient Centricity est un programme international centré sur le patient et mis en place pour la communauté infirmière, avec le soutien de Sanofi, afin d'offrir des ressources professionnelles à ses membres présents partout dans le monde. Les partenaires incluent le Conseil international des infirmières (CII), la Fondation de santé des infirmières praticiennes (NPHF), le Secrétariat international des Infirmières et Infirmiers de l'Espace francophone (SIDIIEF) et l'Association française pour le développement de l'éducation thérapeutique (AFDET).

À travers ce programme, Sanofi invite les infirmières et infirmiers de partout dans le monde à partager des projets qui améliorent la communication entre patients et infirmières/infirmiers et qui contribuent à la responsabilisation du patient pour l'autogestion des maladies chroniques, avec une attention particulière à :

Le soutien entre pairs;

L'implication des fournisseurs de soins et de la famille dans l'éducation du patient;

L'amélioration du bien-être du patient et des résultats de son éducation;

La vaccination, etc.

À propos de Sanofi -- www.sanofi.ca

Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, le développement et la commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités globales : Diabète et Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et Santé grand public. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE : SNY).

Les entités Sanofi au Canada comprennent l'unité commerciale Diabète et maladies cardiovasculaires, l'unité commerciale Médecine générale et Produits établis, Sanofi Pasteur (vaccins), Genzyme (soins spécialisés) et Sanofi Santé grand public. Ensemble, elles emploient près de 1?900 personnes. En 2016, les sociétés Sanofi ont investi 130 millions de dollars dans la recherche et le développement au Canada, créant ainsi des emplois, de l'activité économique et des perspectives dans tout le pays.

Suivez Sanofi Canada sur Twitter @SanofiCanada et sur YouTube.

SOURCE Sanofi Canada

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 12:49 et diffusé par :