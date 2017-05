Michelin publie le programme de Movin'On 2017 à Montréal et annonce le nom des conférenciers confirmés







Du 13 au 15 juin, des conférences, des ateliers et des classes de maître mettront en lumière la mobilité urbaine de demain

CLERMONT-FERRAND, France et MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW/ - Michelin, un chef de file mondial de la mobilité durable et de l'innovation, a dévoilé aujourd'hui le programme pour les trois jours de Movin'On 2017, le plus important sommet international consacré à la mobilité urbaine et au transport durable qui se déroulera à Montréal du 13 au 15 juin. Les billets sont en vente sur movinon.michelin.com.

Pour consulter l'horaire des conférences, des tables rondes, des ateliers et des classes de maître de Movin'On 2017, cliquez ici.

Jean-Dominique Senard, président du groupe Michelin, donnera le coup d'envoi de Movin'On 2017 à L'Arsenal de Montréal, sous le Grand chapiteau 360 Michelin, un espace scénique interactif à grande capacité, immersif et à la fine pointe de la technologie qui transformera l'expérience habituellement unidimensionnelle des symposiums d'affaires, tant pour les conférenciers que les participants.

Près de 50 visionnaires internationaux en mobilité urbaine et durable se joindront à M. Senard sous le Grand chapiteau 360 Michelin ou pour les séances collaboratives qui se tiendront tout au long de l'évènement.

Pour consulter la première vague de conférenciers annoncée pour Movin'On 2017, cliquez ici.

La liste des conférenciers confirmés inclut (également):

Pauline d'Amboise , secrétaire générale et vice-présidente, Gouvernance et développement durable, Mouvement des caisses Desjardins

, secrétaire générale et vice-présidente, Gouvernance et développement durable, Mouvement des caisses Desjardins Olivier Biancarelli , directeur, Solutions décentralisées pour les villes et les territoires, ENGIE

, directeur, Solutions décentralisées pour les villes et les territoires, ENGIE Mark Boyajian , président des opérations, CGI

, président des opérations, CGI Jim Bruce , vice-président principal des affaires publiques globales et chef des politiques énergétiques, UPS

, vice-président principal des affaires publiques globales et chef des politiques énergétiques, UPS Denis Coderre , Maire de Montréal

, Maire de Montréal Joachim Damasky , directeur général, Association allemande des constructeurs automobiles (VDA)

directeur général, Association allemande des constructeurs automobiles (VDA) Ian Drew , président, Tantalum Corporation

, président, Tantalum Corporation Gregory Ducongé , président-directeur général, Vulog

, président-directeur général, Vulog Barry Einsig , Chef du transport et de l'industrie automobile, Cisco Systems

, Chef du transport et de l'industrie automobile, Cisco Systems Jack Endo , cadre dirigeant, en charge de l'intelligence artificielle au service de la conduite autonome et des véhicules connectés, Toyota Research Institute

dirigeant, en charge de l'intelligence artificielle au service de la conduite autonome et des véhicules connectés, Toyota Research Institute Dan Galves , vice-président principal, communications, Mobileye

, vice-président principal, communications, Mobileye L'honorable Marc Garneau , ministre des Transports du Canada

, ministre des Transports du Canada Guillaume Gérondeau , directeur principal, Transports & Mobilité Asie, Dassault Systèmes

, directeur principal, Transports & Mobilité Asie, Dassault Systèmes Henrik Hololei , directeur général de la mobilité et du transport, Commission européenne

, directeur général de la mobilité et du transport, Commission européenne Dr. Karl Iagnemma , cofondateur et président-directeur général, nuTonomy

, cofondateur et président-directeur général, nuTonomy Shigemoto Kajihara , vice-ministre des Affaires environnementales internationales, ministère de l'Environnement, Japon

, vice-ministre des Affaires environnementales internationales, ministère de l'Environnement, Japon Kiran Kapila , président, International Road Federation

, président, International Road Federation Steve Kiefer , vice-président principal des achats et des chaînes d'approvisionnement mondiaux, General Motors

, vice-président principal des achats et des chaînes d'approvisionnement mondiaux, General Motors Zoe Knight , directrice, Climate Change Centre for Excellence, HSBC

, directrice, Climate Change Centre for Excellence, HSBC Roger C. Lanctôt , directeur, Mobilité automobile connectée, Division Automobile internationale

, directeur, Mobilité automobile connectée, Division Automobile internationale Rob Lloyd , président-directeur général, Hyperloop One

, président-directeur général, Hyperloop One Rodin Lyasoff , président-directeur général, A³ by Airbus Group

, président-directeur général, A³ by Airbus Group Dr. Suvit Maesincee , ministre attaché au bureau du Premier Ministre de Thaïlande

, ministre attaché au bureau du Premier Ministre de Thaïlande Ursula Mathar , vice-présidente du développement durable et de la protection de l'environnement, BMW Group

, vice-présidente du développement durable et de la protection de l'environnement, BMW Group Cedric Mathieu , Directeur, Turo Canada

, Directeur, Chris Miller , président-directeur général, Invoke

, président-directeur général, Invoke Mark Moore , directeur de l'ingénierie, Uber Elevate

, directeur de l'ingénierie, Uber Elevate Matt Muta , vice-président, Technologies de l'information, innovation et commerce, Delta Air Lines

, vice-président, Technologies de l'information, innovation et commerce, Delta Air Lines Patrick Oliva , cofondateur, Paris Process for Mobility and Climate (PPMC)

, cofondateur, Paris Process for Mobility and Climate (PPMC) Grégoire Olivier , directeur des services de mobilité, PSA Group

, directeur des services de mobilité, PSA Group Igor Pasternak , fondateur et président-directeur général, Worldwide Aeros

, fondateur et président-directeur général, Worldwide Aeros Michael Pcolinski , vice-président de la recherche avancée sur les matériaux et les systèmes, BASF

, vice-président de la recherche avancée sur les matériaux et les systèmes, BASF Joanna Peña-Bickley , chef de l'expérience, Thinxmachine

, chef de l'expérience, Thinxmachine Bertrand Piccard , Explorateur et président de la Fondation Solar Impulse

, Explorateur et président de la Fondation Solar Impulse Frank Rinderknecht , president-directeur general, Rinspeed

, president-directeur general, Rinspeed Don Romano , président-directeur général, Hyundai Canada

, président-directeur général, Hyundai Canada Michael Sabia , président-directeur général, Caisse de dépôt et placement du Québec

, président-directeur général, Caisse de dépôt et placement du Québec Jean-Dominique Senard , président, Michelin

président, Michelin David L. Strickland , associé, Venable LLP; conseiller, Self-Driving Coalition for Safer Streets; ancien administrateur, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)

, associé, Venable LLP; conseiller, Self-Driving Coalition for Safer Streets; ancien administrateur, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Alexandre Taillefer , associé principal, XPND Capital

, associé principal, XPND Capital Jean Todt , président, Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) et Envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la sécurité routière, Nations Unies

, président, Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) et Envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la sécurité routière, Nations Unies José Viegas , secrétaire général, Forum international des transports (FIT) à l'OCDE

, secrétaire général, Forum international des transports (FIT) à l'OCDE Dan Wenk , chef de l'entretien, Parc national de Yellowstone

, chef de l'entretien, Parc national de Yellowstone Dirk Wollschlaeger , directeur général de l'industrie automobile, de l'aérospatiale et de la défense, IBM

, directeur général de l'industrie automobile, de l'aérospatiale et de la défense, IBM Jun Yu, directeur général, GAC Motor

En plus des conférences multi-sensorielles sous le Grand chapiteau 360 Michelin , Movin'On 2017 propose des ateliers et des classes de maître innovants et dynamiques qui traiteront des thèmes les plus urgents en matière de mobilité urbaine, comme l'économie circulaire, l'intelligence artificielle et les véhicules autonomes, les expériences de transport multimodal, l'Internet des objets dans le domaine de la fabrication ainsi que la réglementation et les politiques incitatives.

Présenté par Michelin en collaboration avec C2, Movin'On poursuit la tradition établie il y a 20 ans par le Michelin Challenge Bibendum, le plus ancien et plus important forum mondial consacré à la mobilité durable. Annoncée en décembre 2016, l'édition 2017 de Movin'On se tiendra à Montréal et attirera plus de 3 000 participants issus de 35 pays qui prendront part à des expériences dynamiques et des essais de véhicules. Visitez le site movinon.michelin.com pour en savoir plus. Movin'On est un événement accessible au public. Pour connaître les tarifs et acheter des billets, cliquez ici.

À propos de Movin'On

Présenté par Michelin en collaboration avec C2, Movin'On est le sommet international sur la mobilité durable. Movin'On 2017 aura lieu à l'Arsenal à Montréal, du 13 au 15 juin. Au programme de ce symposium, des conférences inspirantes, des séances collaboratives pratiques, des opportunités d'intégrer de nouveaux réseaux et des expositions technologiques. Des participants du monde des affaires, des gouvernements et du domaine académique collaboreront et exploreront de nouvelles actions pour résoudre les grands défis mondiaux, et définir ensemble l'avenir de la mobilité. Visitez le site movinon.michelin.com pour en savoir plus et vous procurer des billets.

À propos du groupe Michelin

Michelin a pour ambition d'améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Chef de file du secteur des pneumatiques, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité de la mobilité. Michelin propose également des services numériques, des cartes et des guides qui font vivre à ses clients des moments uniques pendant leurs voyages et leurs déplacements. Michelin conçoit aussi des matériaux de haute technologie destinés aux industriels de la mobilité. Michelin, dont le siège social se trouve à Clermont-Ferrand, est présent dans 170 pays, emploie 111 700 personnes et exploite 68 usines dans 17 pays qui, ensemble, ont produit 184 millions de pneumatiques en 2015 (www.michelin.com).

À propos de C2

C2 est un rassembleur et un connecteur dont la mission est de transformer les dirigeants et les organisations qui sont prêts pour le changement - qu'ils en soient conscients ou non. Dans un contexte collaboratif spécifiquement conçu pour provoquer des collisions et générer de nouvelles idées, C2 aide les décideurs à remettre en question leurs acquis pour trouver des solutions innovantes aux problématiques d'affaires. C2 a d'abord réinventé la conférence d'affaires internationale avec C2 Montréal, un événement annuel qui « défie les conventions » selon The Economist, et que la Harvard Business Review a décrit comme une « conférence unique en son genre ». Après Zurich, Milan, Copenhague, Amsterdam, Rome et San Francisco, C2 étend maintenant sa portée sur tous les continents. c2.biz

SOURCE Michelin Canada

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 13:00 et diffusé par :