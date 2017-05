Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI) 2017-2022







Vers un système d'innovation plus intégré et productif

MONTRÉAL, le 12 mai 2017 /CNW/ - « L'innovation doit être un objectif prioritaire d'intervention du gouvernement dans l'économie. La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a énergiquement encouragé la hausse des dépenses en recherche et développement, ainsi qu'une stratégie intégrée de commercialisation de l'innovation. La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022 répond à ces demandes », affirme Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Pour la FCCQ, la globalisation accélérée de l'économie et le basculement numérique opéré par les technologies de l'information et des communications ont profondément modifié l'organisation de la chaîne de l'innovation. La FCCQ préconise une approche qui considère l'ensemble des étapes de la chaîne d'innovation, de la recherche à la commercialisation.

« La Stratégie marque une avancée sur le plan de la commercialisation qui était absente des précédentes politiques. Le déploiement d'une enveloppe dédiée à ce maillon fondamental de la chaîne d'innovation est très positif », poursuit Stéphane Forget.

La FCCQ estimait essentiel que la SQRI s'inscrive dans une démarche d'internationalisation, alors que plusieurs transferts d'entreprises se font par l'expérience des exportateurs québécois sur les marchés étrangers. Cette intégration, juge-t-elle, est fondamentale dans l'économie mondiale à laquelle nous participons.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d'affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 12:54 et diffusé par :