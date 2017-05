La guide honoraire de Parcs Canada pour les familles est hôte d'une activité d'Initiation au camping sur la Colline du Parlement







Les Canadiens et Canadiennes invités à s'inscrire au programme d'Initiation au camping de Parcs Canada

OTTAWA, le 12 mai 2017 /CNW/ - La guide honoraire de Parcs Canada pour les familles, Sophie Grégoire Trudeau, et la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, ont partagé aujourd'hui leur passion pour le plein air avec des élèves alors qu'elles dirigeaient un événement d'Initiation au camping avec l'aide de députés et d'étudiants universitaires. Ensemble, ils ont enseigné aux jeunes participants comment monter une tente, leur ont transmis quelques conseils utiles sur le camping et ont participé à d'autres activités amusantes.

Le programme d'Initiation au camping de Parcs Canada favorise la création d'un lien entre les nouveaux campeurs et l'expérience de camping, aidant ainsi les familles canadiennes, y compris de nombreux nouveaux arrivants, à surmonter les obstacles qui se posent pour planifier et profiter en toute sécurité de séjours de camping. Les participants acquièrent des habiletés pratiques quant à la façon de monter une tente, d'utiliser un réchaud de camping et d'allumer un feu de camp et des compétences importantes en matière de sécurité. Ils apprennent aussi à apprécier le plein air grâce à des activités comme la randonnée, la photographie, l'observation des oiseaux et des étoiles. L'équipement de camping est fourni, les participants n'ont qu'à apporter leur sac de couchage.

Le gouvernement du Canada a récemment élargi le programme d'Initiation au camping, à temps pour que Canada 150 permette à un plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes d'y participer et pour atteindre de nouveaux publics dans les centres urbains, notamment les familles à faible et moyen revenu. Le programme donne à la population canadienne l'opportunité de vivre l'expérience du plein air et d'apprendre au sujet de notre environnement. Afin de toucher plus de Canadiens et Canadiennes, Parcs Canada offrira des activités d'Initiation au camping à Montréal, Toronto, Vancouver, Halifax, Ottawa et Edmonton en 2017, en plus d'autres endroits.

Pour plus de renseignements sur la façon de s'inscrire à une activité d'Initiation au camping, veuillez visiter le site www.pc.gc.ca/fr/serapprocher-connect/ltc-dlc/ltc-dlc08.

Afin de célébrer le 150e anniversaire de la Confédération, le gouvernement est ravi d'offrir l'entrée gratuite aux sites de Parcs Canada en 2017. La carte d'entrée Découverte 2017 GRATUITE offre des possibilités illimitées de profiter des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation partout au pays.

Parcs Canada invite les visiteurs à planifier leur visite à l'avance et à explorer des endroits magnifiques en consultant son site Web pour obtenir une liste de trésors cachés et découvrir d'autres façons uniques et mémorables de célébrer Canada 150 : http://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/conseils-tips.

« En tant que personne qui adore le plein air, j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à découvrir leurs parcs nationaux; une excellente façon de célébrer le 150e anniversaire de la Confédération. Le programme d'Initiation au camping de Parcs Canada aide plusieurs jeunes familles à acquérir les habiletés de base nécessaires pour que la nature fasse partie de leur vie en leur fournissant de l'information et les moyens de profiter du grand air. Inscrivez-vous à un événement d'Initiation au camping près de chez nous et tirez avantage de l'entrée gratuite à tous les parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation pendant Canada 150. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Il n'y a pas de meilleure façon de célébrer le 150e anniversaire de la Confédération que de profiter du plein air et de découvrir les nombreux avantages que la nature offre à notre santé et notre bien-être. J'invite tous les Canadiens et Canadiennes et leur famille à visiter nos parcs nationaux cet été et à participer au programme d'Initiation au camping de Parcs Canada. Votre famille et vous reviendrez avec des souvenirs inoubliables de votre expérience de camping comme ce fut notre cas. »

Sophie Grégoire Trudeau

Guide honoraire de Parcs Canada pour les familles

Les faits en bref

Parcs Canada, en partenariat avec Mountain Equipment Co-op, organise les événements d'Initiation au camping près de nombreux centres urbains.

Visitez http://www.pc.gc.ca/fr/serapprocher-connect/ltc-dlc pour obtenir plus de renseignements sur l'initiation au camping et composez le 1-844-365-2646 pour vous inscrire aux événements d'Initiation au camping de Parcs Canada de l'été 2017.

Depuis 2011, près de 10 000 personnes ont eu l'occasion de participer à une ou plusieurs activités d'Initiation au camping d'un océan à l'autre. Depuis ses humbles débuts en 2011, Parcs Canada a travaillé avec des partenaires pour atteindre de nouveaux publics et a organisé 29 événements dans 25 endroits en 2016. Encore plus d'événements sont prévus en 2017.

La carte d'entrée Découverte de Parcs Canada 2017 GRATUITE est disponible en ligne ainsi qu'aux entrées et aux centres d'accueil des sites de Parcs Canada. Des partenaires, tels que Mountain Equipment Co-op (MEC) et CIBC, feront aussi la distribution de cartes d'entrée.

