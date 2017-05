Résultats du premier trimestre de 2017 - Le Mouvement Desjardins enregistre des excédents de 383 M$







Faits saillants du trimestre

Excédents de 383 M$, stables par rapport à ceux de 2016.

Hausse des revenus d'exploitation (1) de 284 M$, ou de 8,2 %.

Provision pour ristournes aux membres en hausse de 16,7 % par rapport à la même période en 2016.

Augmentation de 551 M$ de l'encours des prêts hypothécaires résidentiels depuis le 31 décembre 2016.

Hausse de près de 1 G$ de l'encours des prêts aux entreprises au cours du trimestre.

Ratio de fonds propres total de 17,6 % au 31 mars 2017.

Annonce d'une entente en vue de la vente de Western Financial Group et Western Life Assurance Company à Trimont Financial Ltd., une filiale de la Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa .

Un groupe coopératif engagé et novateur

Lancement d' Alerte : un tout nouveau programme pancanadien de prévention des dommages liés à l'eau en assurance habitation.

Mise à l'essai d'un système de paiement par carte de crédit dans des autobus de la Société de transport de Laval , une première canadienne.

Annonce d'une deuxième caisse mobile pour servir l'Est du Québec et de l'ouverture, en 2017 à Lévis, d'un second Desjardins Lab .

Classé, pour une troisième année consécutive, parmi les employeurs les plus écolos au Canada à l'occasion du Jour de la Terre .

Lancement d'un ensemble initial de sept Fonds négociés en bourse, marquant un autre jalon dans l'évolution de l'offre globale de solutions de placement Desjardins.

Résultats du premier trimestre

LÉVIS, QC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Au terme du premier trimestre terminé le 31 mars 2017, le Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, a poursuivi la croissance de ses activités et enregistre une hausse de 8,2 % de ses revenus d'exploitation(1), qui atteignent 3 755 M$.

Les excédents avant ristournes aux membres sont de 383 M$ (T1 2016 : 382 M$), en raison principalement des activités du secteur Particuliers et Entreprises et également de celles d'assurance de personnes qui connaissent une solide croissance, combinée à une expérience favorable. De son côté, le secteur Assurance de dommages évolue dans un contexte plus difficile, enregistrant une sinistralité plus élevée pour l'année en cours, conséquence des conditions climatiques hivernales défavorables.

Quant au retour aux membres et à la collectivité, il atteint 61 M$ (T1 2016 : 53 M$), dont une provision pour ristournes de 35 M$ (T1 2016 : 30 M$), 17 M$ en commandites, dons et bourses d'études (T1 2016 : 16 M$) et 9 M$ en Avantages membre (T1 2016 : 7 M$).

« La solide croissance de nos volumes d'affaires, non seulement dans le réseau des caisses, mais également en assurance de personnes, explique en grande partie ces bons résultats. Je me dois aussi de souligner la très bonne progression de nos activités en gestion de patrimoine, où nos équipes ont su prodiguer de judicieux conseils à nos membres et clients. Cela nous permet, en retour, de hausser les ristournes aux membres et de maintenir nos nombreux engagements dans les communautés, tout en continuant d'investir dans le développement de notre groupe financier coopératif au bénéfice de nos membres et clients », a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction.

Le revenu net d'intérêts demeure stable et s'élève à 1 057 M$, la forte concurrence dans le marché exerçant toujours une pression sur les marges d'intérêt. L'effet de celle-ci a cependant été atténué par la progression des activités de financement dans le domaine des prêts hypothécaires et des prêts aux entreprises ainsi que dans celui du financement au point de vente.

Les primes nettes s'établissent à 1 982 M$ (T1 2016 : 1 721 M$), en hausse de 15,2 %, en raison d'une croissance des primes en assurance de personnes et en assurance de dommages.

Les autres revenus d'exploitation(1) atteignent 716 M$, en hausse de 20 M$ par rapport à ceux de la période correspondante en 2016. Les revenus issus des commissions sur prêts et cartes de crédit, qui sont constitués surtout des revenus provenant des diverses solutions de paiement offertes par les Services de cartes et Monétique, totalisent 172 M$ (T1 2016 : 149 M$) et découlent de la croissance des volumes d'affaires. Par ailleurs, les revenus des services de courtage et de fonds de placement se chiffrent à 278 M$ (T1 2016 : 260 M$). Cette croissance s'explique principalement par l'augmentation du volume d'actifs sous gestion provenant de la vente de différents produits financiers. Les revenus figurant à la rubrique Autres ont diminué de 39 M$, en raison d'une hausse de la contrepartie éventuelle à payer relativement à l'acquisition des activités canadiennes de State Farm, complétée le 1er janvier 2015.

Le Mouvement Desjardins a continué de présenter un portefeuille de prêts de grande qualité. Le ratio des prêts douteux bruts, exprimé en pourcentage du portefeuille total de prêts et acceptations bruts, s'établit à 0,32 % au 31 mars 2017, identique à celui enregistré au 31 décembre 2016. La dotation à la provision pour pertes sur créances s'élève à 92 M$, stable par rapport à la même période en 2016.

L'effet du traité de réassurance signé dans le cadre de l'acquisition des activités canadiennes de State Farm et les coûts associés à la croissance des affaires, notamment les activités de cartes de crédit et de financement au point de vente, entraînent une hausse des frais autres que d'intérêts qui atteignent 1 847 M$ (T1 2016 : 1 773 M$). Une gestion rigoureuse des dépenses a cependant permis de limiter la hausse de ces frais.

Un actif de 267,9 G$, en hausse de 9,6 G$

Au 31 mars 2017, l'actif total du Mouvement Desjardins se chiffre à 267,9 G$, en hausse de 9,6 G$, ou de 3,7 %, depuis le 31 décembre 2016. La progression du portefeuille de valeurs mobilières ainsi que celui de prêts et acceptations nets est en grande partie à l'origine de cette croissance.

Une solide base de capital

Le Mouvement Desjardins maintient une très bonne capitalisation en conformité avec les règles de Bâle III. Ses ratios de fonds propres de la catégorie 1A et du total des fonds propres sont respectivement de 17,2 % et de 17,6 % au 31 mars 2017, alors qu'ils étaient de 17,3 % et de 17,9 % au 31 décembre 2016.

Résultats sectoriels du premier trimestre de 2017

Particuliers et Entreprises

Les excédents avant ristournes aux membres attribuables au secteur Particuliers et Entreprises sont de 246 M$ au premier trimestre de 2017 (T1 2016 : 232 M$). Les revenus de négociation liés aux marchés des capitaux expliquent en grande partie cette hausse.

Gestion de patrimoine et Assurance de personnes

Au terme du trimestre, les excédents nets générés par le secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes sont de 143 M$ (T1 2016 : 97 M$). Cette augmentation de 47,4 % s'explique principalement par une expérience technique plus favorable en assurance individuelle et collective.

Assurance de dommages

Le secteur Assurance de dommages enregistre, au premier trimestre, un déficit de 18 M$ (T1 2016 : +39 M$). Toutefois, exclusion faite des frais liés à la vente de Western Financial Group Inc. et Western Life Assurance Company ainsi que ceux engagés dans le cadre de l'acquisition des activités canadiennes de State Farm, les excédents nets rajustés sont de 3 M$, comparativement à 46 M$ à la même période en 2016.

Des conditions climatiques défavorables - dommages causés par l'eau, précipitations importantes de neige au Québec, tempête de vent en Ontario - ayant engendré une hausse de la sinistralité de l'année en cours expliquent essentiellement l'écart.

__________________________________

1 Voir la section « Mode de présentation de l'information financière ».

Principales données financières

BILAN ET RATIOS

Pour les périodes de

trois mois terminées le (en millions de dollars et en pourcentage) Au 31 mars

2017 Au 31 décembre

2016 Actif 267 935 $ 258 367 $ Prêts hypothécaires résidentiels 107 246 $ 106 695 $ Prêts à la consommation, sur cartes de crédit et

autres prêts aux particuliers 22 243 $ 22 150 $ Prêts aux entreprises et aux gouvernements(1) 38 672 $ 37 637 $ Prêts bruts totaux(1) 168 161 $ 166 482 $ Capitaux propres 23 556 $ 23 293 $ Fonds propres de la catégorie 1A 17,2 % 17,3 % Fonds propres de la catégorie 1 17,2 % 17,3 % Total des fonds propres 17,6 % 17,9 % Ratio de levier 7,9 % 8,1 % Prêts douteux bruts / prêts et acceptations bruts(2) 0,32 % 0,32 %

RÉSULTATS COMBINÉS

Pour les périodes de

trois mois terminées le (en millions de dollars et en pourcentage) 31 mars

2017 31 décembre

2016 31 mars

2016 Revenus d'exploitation(2) 3 755 $ 3 548 $ 3 471 $ Excédents avant ristournes aux membres 383 $ 509 $ 382 $ Rendement des capitaux propres(2) 6,8 % 8,8 % 7,1 %

APPORT AUX EXCÉDENTS COMBINÉS PAR SECTEURS D'ACTIVITÉ



Pour les périodes de

trois mois terminées le (en millions de dollars) 31 mars

2017 31 décembre

2016 31 mars

2016 Particuliers et Entreprises 246 $ 258 $ 232 $ Gestion de patrimoine et Assurance de personnes 143

114

97

Assurance de dommages (18)

182

39

Autres 12

(45)

14



383 $ 509 $ 382 $

COTES DE CRÉDIT DES TITRES ÉMIS

DBRS STANDARD & POOR'S MOODY'S FITCH Fédération des caisses Desjardins du Québec









Court terme R-1 (élevé) A-1 P-1 F1+

Moyen et long termes de premier rang AA A+ Aa2 AA- Capital Desjardins inc.









Moyen et long termes de premier rang AA (faible) A A2 A+

Des informations financières plus détaillées sont présentées dans le rapport de gestion intermédiaire du Mouvement Desjardins, disponible sur le site Web de SEDAR , sous le profil de Capital Desjardins inc.

__________________________________

1 Incluent les acceptations.

2 Voir la section « Mode de présentation de l'information financière ».



À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de près de 268 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents de nature générale ou spécifique. Il est donc possible qu'en raison de plusieurs facteurs, ces prédictions, projections ou autres énoncés prospectifs ainsi que les objectifs et les priorités du Mouvement Desjardins ne se matérialisent pas ou se révèlent inexacts, et que les résultats réels en diffèrent sensiblement. Divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du Mouvement Desjardins et dont ce dernier peut difficilement prédire les répercussions, peuvent influer sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué de presse. Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs et sur d'autres facteurs sont fournis à la rubrique « Gestion des risques » du rapport de gestion 2016 du Mouvement Desjardins. Bien que le Mouvement Desjardins soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes. Le Mouvement Desjardins déconseille aux lecteurs de se fier indûment à ces énoncés prospectifs pour prendre des décisions. Le Mouvement Desjardins ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qui peuvent être faits à l'occasion par lui ou en son nom, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Mode de présentation de l'information financière

L'information financière contenue dans le présent document provient principalement des états financiers trimestriels de 2017. Ces derniers ont été préparés par la direction du Mouvement Desjardins conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board et aux exigences comptables de l'Autorité des marchés financiers du Québec, qui ne diffèrent pas des IFRS. À moins d'indication contraire, tous les montants du présent document sont en dollars canadiens. Les symboles M$ et G$ sont utilisés pour désigner respectivement les millions et les milliards de dollars.

Pour évaluer sa performance, le Mouvement Desjardins utilise des mesures conformes aux IFRS et diverses mesures financières non conformes aux IFRS. Les mesures financières non conformes autres que les ratios réglementaires et pour lesquelles il n'existe pas de définitions normalisées ne sont pas directement comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés et peuvent ne pas être directement comparables à toute mesure prescrite par les IFRS. Ces mesures non conformes aux IFRS peuvent être utiles aux investisseurs, entre autres, pour l'analyse du rendement financier. Elles sont définies ci-après :

Excédents nets rajustés du secteur Assurance de dommages

Les excédents nets du secteur Assurance de dommages sont rajustés afin d'exclure les frais, nets d'impôts, engagés dans le cadre de la vente de Western Financial Group Inc. et Western Life Assurance Company ainsi que ceux engagés dans le cadre de l'acquisition des activités canadiennes de la State Farm Mutual Automobile Insurance Company (State Farm). Ces derniers comprennent les coûts liés à la transaction et à l'intégration des activités, ainsi que les frais de transformation.

Prêts douteux bruts/prêts bruts et acceptations bruts

L'indicateur prêts douteux bruts/prêts bruts et acceptations bruts est utilisé comme mesure de qualité du portefeuille de prêts. Il correspond aux prêts douteux bruts exprimés en pourcentage du total des prêts et acceptations bruts.

Rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres est utilisé comme mesure de rentabilité. Exprimé en pourcentage, il correspond aux excédents avant ristournes aux membres, à l'exclusion de la part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle, sur les capitaux propres moyens avant les participations ne donnant pas le contrôle.

Revenus

Revenus d'exploitation

La notion des revenus d'exploitation est utilisée dans l'analyse des résultats financiers. Cette notion permet de présenter des données financières mieux structurées et facilite la comparabilité des activités d'exploitation d'une période à l'autre en excluant les résultats propres aux placements. L'analyse des revenus du Mouvement Desjardins est donc expliquée en deux volets, soit les revenus d'exploitation et les revenus de placement, qui composent le revenu total. Cette mesure n'est pas directement comparable à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

Les revenus d'exploitation comprennent le revenu net d'intérêts, les primes nettes et les autres revenus d'exploitation tels que les frais de service sur les dépôts et les paiements, les commissions sur prêts et cartes de crédit, les services de courtage et de fonds de placement, les honoraires de gestion et de services de garde, les revenus de change ainsi que les autres revenus. Ces postes, pris individuellement, correspondent à ceux qui sont présentés dans les états financiers combinés.

Revenus de placement

Quant aux revenus de placement, ils comprennent les revenus nets sur les titres à la juste valeur par le biais du compte de résultat, les revenus nets sur les titres disponibles à la vente ainsi que les revenus nets sur les autres placements. Ces postes, pris individuellement, correspondent à ceux qui sont présentés dans les états financiers combinés. Les revenus de placement incluent, entre autres, les activités d'appariement des filiales d'assurance et les instruments financiers dérivés non désignés dans une relation de couverture.







Pour les périodes de

trois mois terminées le (en millions de dollars) 31 mars 2017 31 décembre

2016 31 mars 2016 Présentation des revenus selon les états financiers combinés











Revenu net d'intérêts 1 057 $ 1 087 $ 1 054 $ Primes nettes 1 982

1 834

1 721

Autres revenus













Frais de service sur les dépôts et les paiements 120

123

118



Commissions sur prêts et cartes de crédit 172

150

149



Services de courtage et de fonds de placement 278

282

260



Honoraires de gestion et de services de garde 101

102

88



Revenus (pertes) nets sur les titres à la juste valeur

par le biais du compte de résultat 301

(1 242)

512



Revenus nets sur les titres disponibles à la vente 80

111

79



Revenus nets sur les autres placements 54

49

50



Revenus de change 19

12

16



Autres 26

(42)

65

Revenu total 4 190 $ 2 466 $ 4 112 $













Présentation des revenus selon le rapport de gestion











Revenu net d'intérêts 1 057 $ 1 087 $ 1 054 $ Primes nettes 1 982

1 834

1 721

Autres revenus d'exploitation













Frais de service sur les dépôts et les paiements 120

123

118



Commissions sur prêts et cartes de crédit 172

150

149



Services de courtage et de fonds de placement 278

282

260



Honoraires de gestion et de services de garde 101

102

88



Revenus de change 19

12

16



Autres 26

(42)

65

Revenus d'exploitation 3 755

3 548

3 471

Revenus de placement













Revenus (pertes) nets sur les titres à la juste valeur

par le biais du compte de résultat 301

(1 242)

512



Revenus nets sur les titres disponibles à la vente 80

111

79



Revenus nets sur les autres placements 54

49

50





435

(1 082)

641

Revenu total 4 190 $ 2 466 $ 4 112 $

