Le Centre de recherche industrielle du Québec voit son rôle renforcé dans la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation







QUÉBEC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) a pris connaissance des priorités de la nouvelle Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation annoncée aujourd'hui à Montréal, conjointement par le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard et de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Mme Dominique Anglade. Cette stratégie met de l'avant les efforts collaboratifs en matière de recherche et d'innovation visant à positionner le Québec parmi les chefs de file mondiaux d'ici 2022 et confirme le rôle clé du CRIQ dans la transformation numérique des entreprises et le déploiement de la fabrication additive.

Fier d'aider les entreprises manufacturières à accroître leur compétitivité et leur productivité depuis près de 50 ans, le CRIQ salue spécialement la volonté du gouvernement d'appuyer la création de « hubs de l'innovation » et de « centres d'expertise 4.0 ».

« Étant activement impliqué dans l'Initiative manufacturière innovante, le CRIQ entend jouer pleinement son rôle de partenaire d'innovation en misant sur ses nombreuses collaborations, notamment celle avec la multinationale allemande Festo, pour l'implantation du premier laboratoire cyber-physique au Québec visant le développement de compétences des manufacturiers et la réalisation de projets collaboratifs. Les stratégies annoncées aujourd'hui sont en lien direct avec la mission du CRIQ », a déclaré Denis Hardy, président-directeur général du CRIQ.

Le CRIQ se réjouit également de la volonté du gouvernement de positionner le Québec en tant que chef de file de la fabrication additive en donnant son appui au développement d'un centre intégré de fabrication 3D médicale avec le CHU de Québec pour l'avancement des technologies médicales.

La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation reconnaît l'apport important des intervenants de l'écosystème d'innovation et renforce son appui aux institutions d'enseignement et de recherche qui jouent un rôle essentiel dans la promotion d'une culture d'innovation.

À propos du CRIQ

Depuis près de 50 ans, le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) contribue à la compétitivité des entreprises québécoises en soutenant l'innovation, la productivité, les exportations et l'écoefficacité industrielle et en créant des partenariats afin d'élargir son offre de service. Avec près de 200 employés et des laboratoires à Québec et à Montréal, le CRIQ réalise près de 3 000 mandats par année. www.criq.qc.ca.

