Campagne majeure D'avenirs et de passions - L'Université de Sherbrooke recueille 95,8 M$







SHERBROOKE, QC, le 12 mai 2017 /CNW Telbec/ - Mieux former les entrepreneures et entrepreneurs de demain, stimuler l'ingéniosité des étudiantes et des étudiants, propulser la recherche en neuroinformatique au bénéfice des patientes et des patients, offrir des services d'aide adaptés aux besoins de la population dans un contexte de formation universitaire, soutenir financièrement la communauté étudiante, voilà quelques impacts des projets issus de la campagne majeure de l'Université de Sherbrooke qui a débuté en 2012.

À ce jour, plus de 95,8 M$ ont été amassés dans le cadre de cette campagne, dont 24 M$ proviennent des membres de la communauté universitaire. Ces formidables résultats ont été annoncés aujourd'hui en présence de nombreux donateurs.

« Toute la communauté universitaire peut se réjouir de ces résultats inespérés. L'impact est sans précédent et cet engagement rejaillit sur l'ensemble de l'Université et dans notre société », mentionne la rectrice de l'Université de Sherbrooke, la professeure Luce Samoisette.

Le mandat de la rectrice prenant fin le 1er juin prochain, la rectrice a profité de cette occasion pour passer le flambeau au recteur élu, le professeur Pierre Cossette. « Je félicite ma prédécesseure et je tiens à la remercier pour sa grande implication dans cette campagne. Les sommes recueillies jusqu'à ce jour font déjà la différence. Afin de stimuler la réalisation de nombreux projets et pouvoir encore mieux répondre aux besoins croissants de notre société, je poursuivrai la campagne avec l'ensemble des relayeurs », affirme le recteur élu.

Pour Normand Legault, président de la campagne majeure D'avenirs et de passions, ces résultats sont spectaculaires : « Il s'agit d'une réussite exemplaire qui tient à l'exceptionnelle mobilisation des donatrices et des donateurs. Cela nous sert de levier pour poursuivre nos démarches auprès d'autres organisations. Je suis extrêmement reconnaissant envers l'engagement des donateurs. »

Quelques retombées de la campagne :

Afin de soutenir nos étudiants, 10,7 M$ ont été remis sous forme de quelque 4000 bourses d'études, incluant les bourses d'excellence et d'engagement, les bourses d'aide financière de la Fondation FORCE et les bourses qui encouragent nos 400 étudiants athlètes.

Le projet de Pôle entrepreneurial se déploie présentement, notamment grâce à l'engagement de la Ville de Sherbrooke . Sous forme de ristournes sur les tenants-lieu de taxes générés par les nouvelles constructions réalisés sur les campus de l'Université, cette contribution pourra aller jusqu'à 6 M$ sur une période de dix ans. Cet appui contribue déjà à favoriser le développement local et régional par la création d'entreprises et de partenariats, en plus d'inciter d'autres organisations à s'associer à l'ambitieuse stratégie de l'Université, Innovation, Partenariat et Entrepreneuriat .

. Sous forme de ristournes sur les tenants-lieu de taxes générés par les nouvelles constructions réalisés sur les campus de l'Université, cette contribution pourra aller jusqu'à 6 M$ sur une période de dix ans. Cet appui contribue déjà à favoriser le développement local et régional par la création d'entreprises et de partenariats, en plus d'inciter d'autres organisations à s'associer à l'ambitieuse stratégie de l'Université, . Pour propulser les recherches en neuroinformatique, 914 000 $ ont été amassés. Ultimement, ce domaine prometteur permettra de mieux diagnostiquer et traiter des maladies touchant le cerveau humain. Déjà, une centaine de patients par année bénéficient de ces recherches.

Afin d'assurer la mise à niveau des cinq bibliothèques sur les trois campus, 642 000 $ ont été distribués. Chaque année, il y a 554 000 visites d'étudiants dans l'une ou l'autre des bibliothèques de l'Université.

D'une valeur de 4 M$, la bibliothèque de droit modernisée a pu voir le jour; un lieu adapté pour former une relève juridique de pointe.

Pour les différentes cliniques d'aide à la population de quatre facultés (Éducation, Lettres et sciences humaines, Médecine et sciences de la santé, Sciences de l'activité physique), 2,5 M$ ont été recueillis. Les services offerts dans un contexte de formation universitaire touchent notamment les domaines suivants : psychologie, orientation, adaptation scolaire, troubles alimentaires, kinésiologie et psychoéducation. Dans ce volet, notons la création du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale grâce à une contribution de 1,5 M$.

À l'École de gestion, 1,5 M$ ont été amassés pour accompagner les étudiants entrepreneurs, par le biais de l'Accélérateur entrepreneurial Desjardins.

Des laboratoires de simulation clinique, d'une valeur de 13 M$, ont été construits grâce à 6,25 M$ de dons recueillis, permettant l'obtention du financement public complémentaire. Le laboratoire du Campus de la santé est le fruit d'un partenariat entre la Faculté de médecine et des sciences de la santé et le CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Il reproduit des situations cliniques et permet annuellement à 2 000 étudiants de la FMSS et à 4 000 employés de se pratiquer pour mieux soigner les patients.

Le projet de studio de création, d'une valeur de 8 M$, sera concrétisé. Il s'agira de 2 500 mètres carrés d'ingéniosité au bénéfice des futurs ingénieurs!

À propos de la campagne majeure D'avenirs et de passions

Sous le thème D'avenirs et de passions, l'Université de Sherbrooke déploie sa sixième campagne majeure de financement. La campagne a débuté auprès de la communauté universitaire en 2012 et auprès des partenaires en 2015. Elle est prévue jusqu'en 2020. Cette campagne historique met de l'avant des projets d'envergure qui ont des retombées dans toutes les sphères de la société. La campagne n'a pas d'objectif financier global, mais vise plutôt à réaliser l'ensemble de ses projets, dont chacun a son propre objectif financier. De type relationnelle, la campagne prend appui sur des relayeurs qui mobilisent leur réseau pour soutenir un projet qui les passionne. Cette structure novatrice remplace le cabinet de campagne.

En savoir plus sur la campagne majeure D'avenirs et de passions

SOURCE Université de Sherbrooke

Communiqué envoyé le 12 mai 2017 à 12:15 et diffusé par :