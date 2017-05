La ministre Chagger annonce un investissement du gouvernement du Canada dans une entreprise novatrice de logiciels de la Saskatchewan







Solido Design Automation de Saskatoon reçoit 1,8 million de dollars pour la commercialisation de technologies

SASKATOON, SK, le 12 mai 2017 /CNW/ - Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Le gouvernement du Canada accorde 1,8 million de dollars à Solido Design Automation Inc. dans le cadre de l'Initiative d'innovation dans l'Ouest (Initiative InnO) pour l'élargissement et l'accélération du développement et de la commercialisation de produits logiciels basés sur l'apprentissage machine utilisés pour la fabrication de puces électroniques.

L'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, a annoncé l'investissement aujourd'hui durant une visite au nouveau siège social ultramoderne de Solido, qui est situé dans le parc technologique d'Innovation Place, à Saskatoon. Elle a annoncé l'investissement au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

L'apprentissage machine est un domaine de l'intelligence artificielle. Le logiciel basé sur l'apprentissage machine de Solido, qui permet de concevoir des puces destinées aux appareils électroniques, améliorera la performance, l'efficacité énergétique, la taille des puces ainsi que leur production. Les clients qui utilisent cette technologie pour fabriquer des appareils, tels que des téléphones intelligents et des tablettes, amélioreront leur productivité, tout en réduisant le coût et le délai de mise sur le marché des nouveaux produits.

Citations

« Cet investissement souligne l'engagement du gouvernement du Canada de contribuer au développement des technologies qui stimuleront la prochaine grande vague d'innovation. Les entreprises comme Solido Design Automation Inc. peuvent compter sur des professionnels qualifiés, talentueux et créatifs dont le Canada a besoin pour se hisser au sommet d'une future économie encore plus innovatrice. Ce type d'effectif nous aidera à bâtir cette économie d'envergure mondiale et à créer plus d'emplois. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir les petites et moyennes entreprises novatrices de l'Ouest canadien, comme Solido Design Automation Inc. Les investissements comme celui-ci les aident à investir dans l'innovation et à pénétrer les marchés internationaux. Nous sommes fiers d'épauler Solido, qui révolutionne la conception des puces électroniques dans le monde entier. »

- L'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme

« Le Canada a la formidable possibilité d'accomplir des avancées dans les domaines en plein essor de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle. Nous sommes impressionnés par les investissements proactifs réalisés par le gouvernement du Canada pour aider le pays à devenir un chef de file dans ce secteur technologique important. Les fonds permettront à Solido d'accélérer l'embauche dans ses activités de recherche et développement en apprentissage machine et de mieux épauler ses clients dans le monde entier, qui fabriquent des puces pour la prochaine génération d'appareils électroniques, dont les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs portatifs, les serveurs, les équipements d'automobiles et les appareils de l'Internet des objets. »

- Amit Gupta, président-directeur général, Solido Design Automation Inc.

Liens additionnels

Fiche d'information

Investir dans le développement et la commercialisation de logiciels innovateurs

Le 12 mai 2017 - Saskatoon (Saskatchewan) - Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Le gouvernement du Canada réalise des investissements judicieux qui créeront des emplois, stimuleront la croissance économique et offriront plus de possibilités à la classe moyenne et aux personnes qui travaillent dur pour en faire partie. Un investissement de 1,8 million de dollars est accordé à Solido Design Automation Inc. (Solido) pour le développement et la commercialisation de produits logiciels basés sur l'apprentissage machine. Cet investissement aide aussi le Canada à devenir une économie de l'innovation d'envergure mondiale.

La contribution accordée dans le cadre de l'Initiative d'innovation dans l'Ouest (Initiative InnO) de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) est un investissement conjoint effectué avec Solido pour aider à répondre aux besoins d'un marché de l'électronique en pleine croissance.

Solido développe un logiciel innovateur pour automatiser la conception des puces électroniques utilisées dans des appareils, tels que les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs portatifs, les télévisions, les ordinateurs et les équipements d'automobiles. Parmi ses nombreux clients, l'entreprise compte IBM, Broadcom, Nvidia, Cypress, Microsemi, Applied Micro, qui installent des puces dans les milliards d'appareils électroniques vendus chaque année.

Le nouveau logiciel permettra d'épargner du temps et de réduire les coûts dans la conception des puces et d'augmenter considérablement la productivité ainsi que le rendement et la performance des puces. Ce produit peut fonctionner cent fois plus rapidement et plus précisément que les méthodes actuelles de conception de puces, grâce aux algorithmes innovateurs de l'apprentissage machine, un domaine de l'intelligence artificielle. Les utilisateurs du logiciel en tireront des avantages en proposant des produits plus performants au public.

Solido a récemment déménagé son siège social de Saskatoon dans une installation de fabrication de logiciels ultramoderne de 13 000 pieds carrés située dans le parc technologique d'Innovation Place. L'installation offre un milieu de collaboration et de création à l'équipe d'ingénieurs, d'informaticiens et de mathématiciens de l'entreprise. Grâce à son succès enregistré sur le marché des logiciels, Solido augmentera son effectif à 105 employés en 2017, c'est-à-dire le double des équipes technologiques actuelles. Financé par l'initiative InnO, le projet devrait permettre de créer 15 postes hautement qualifiés d'ingénieur en logiciel à Saskatoon et d'investir un montant global de 3,6 millions de dollars dans les activités de recherche et développement centrées sur le produit logiciel phare.

Ces derniers mois, Solido a été inscrite au palmarès Technology Fast 50 de 2016 de Deloitte, qui récompense les entreprises en fonction de leur croissance : Solido est l'entreprise technologique ayant la plus forte croissance en Saskatchewan et la 34e au Canada. Les participants à la plus grande conférence annuelle du secteur de la conception électronique ont classé le logiciel de Solido parmi les cinq meilleurs produits pour la cinquième année consécutive. Le président-directeur général de Solido, Amit Gupta, a aussi été nommé parmi les finalistes au prix de l'entrepreneur de l'année d'Ernst & Young dans la catégorie Technologie et Communications pour la région des Prairies.

L'Initiative InnO vise à combler le manque de financement que connaissent les petites et moyennes entreprises (PME) à l'étape de la précommercialisation en les aidant à transformer leurs idées en produits, processus et services immédiatement commercialisables.

Lancée en octobre 2013, l'Initiative InnO investira 100 millions de dollars sur cinq ans sous la forme de contributions remboursables accordées à des PME installées dans l'Ouest canadien. Grâce à un appui fédéral, tous les projets devraient être commercialisés dans un délai de trois ans.

